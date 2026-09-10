Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый/синий
Мышь A4TECH представляет собой стильное и функциональное устройство ввода, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она выполнена в спокойных голубых и серых тонах, что придаёт ей современный и привлекательный внешний вид. Эта беспроводная мышь весит всего 76 граммов, что делает её лёгкой и удобной в использовании на протяжении длительного времени. Подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильность и надёжность соединения. Для работы мышь требует наличие одной батарейки типа АА, что обеспечивает простоту замены элемента питания. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точность и плавность движения курсора, позволяя с комфортом выполнять как стандартные офисные задачи, так и более требовательные операции. Бренд A4TECH гарантирует высокое качество и долговечность устройства, а эргономичный дизайн обеспечивает комфортное использование и предотвращает усталость руки даже при продолжительной работе.
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