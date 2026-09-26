Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but)
Мышь A4TECH - это универсальное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и передовые технологии, идеальные для повседневной работы и развлечений. С весом всего 76 г, она невероятно легкая и удобная, что обеспечивает длительное использование без дополнительной нагрузки на руку. Беспроводная связь — это свобода движений, которой так не хватает в условиях современного ритма жизни. С радиусом действия до 15 метров вы сможете управлять устройствами на значительном расстоянии, что особенно удобно для работы в офисных пространствах или при проведении презентаций. Мышь выполнена в элегантном сером цвете, который подчеркивает ее современный и универсальный стиль, идеально подходящий для любой обстановки — будь то офис, дом или учебное заведение. Данная модель оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает плавность и точность движения курсора, перенося ваши команды на экран с минимальными задержками. Радиоканальный интерфейс подключения обеспечивает устойчивую и надежную связь без помех. Бренд A4Tech уже давно завоевал доверие пользователей благодаря качеству и долговечности своих технологий. Эта мышь — идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и функциональный инструмент, подходящий как для работы, так и для игр.
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Теги товара: для дизайнеров
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Теги товара: для дизайнеров
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