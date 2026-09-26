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Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but)

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Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 13
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 14
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 15
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 16
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 17
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 18
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 19
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 20
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 21
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 22
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 23
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 24
Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 3
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  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 14
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 15
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 16
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 17
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 18
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 19
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 20
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 21
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 22
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 23
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 24
  • Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324671
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Габариты (ШxВxД), мм
70 x 105 x 42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
210

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but)

Мышь A4TECH - это универсальное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и передовые технологии, идеальные для повседневной работы и развлечений. С весом всего 76 г, она невероятно легкая и удобная, что обеспечивает длительное использование без дополнительной нагрузки на руку. Беспроводная связь — это свобода движений, которой так не хватает в условиях современного ритма жизни. С радиусом действия до 15 метров вы сможете управлять устройствами на значительном расстоянии, что особенно удобно для работы в офисных пространствах или при проведении презентаций. Мышь выполнена в элегантном сером цвете, который подчеркивает ее современный и универсальный стиль, идеально подходящий для любой обстановки — будь то офис, дом или учебное заведение. Данная модель оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает плавность и точность движения курсора, перенося ваши команды на экран с минимальными задержками. Радиоканальный интерфейс подключения обеспечивает устойчивую и надежную связь без помех. Бренд A4Tech уже давно завоевал доверие пользователей благодаря качеству и долговечности своих технологий. Эта мышь — идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и функциональный инструмент, подходящий как для работы, так и для игр.



Теги товара: для дизайнеров

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Габариты (ШxВxД), мм
70 x 105 x 42
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH - это универсальное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и передовые технологии, идеальные для повседневной работы и развлечений. С весом всего 76 г, она невероятно легкая и удобная, что обеспечивает длительное использование без дополнительной нагрузки на руку. Беспроводная связь — это свобода движений, которой так не хватает в условиях современного ритма жизни. С радиусом действия до 15 метров вы сможете управлять устройствами на значительном расстоянии, что особенно удобно для работы в офисных пространствах или при проведении презентаций. Мышь выполнена в элегантном сером цвете, который подчеркивает ее современный и универсальный стиль, идеально подходящий для любой обстановки — будь то офис, дом или учебное заведение. Данная модель оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает плавность и точность движения курсора, перенося ваши команды на экран с минимальными задержками. Радиоканальный интерфейс подключения обеспечивает устойчивую и надежную связь без помех. Бренд A4Tech уже давно завоевал доверие пользователей благодаря качеству и долговечности своих технологий. Эта мышь — идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и функциональный инструмент, подходящий как для работы, так и для игр.


Теги товара: для дизайнеров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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