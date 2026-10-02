Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633)
Мышь Logitech — это высококачественное устройство для ПК, обеспечивающее надежное и комфортное управление. Ее элегантный красный дизайн станет стильным дополнением к вашему рабочему пространству. С весом всего 75 граммов, мышь легкая и удобная для длительного использования. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивая точное и плавное движение курсора на экране. Беспроводное подключение через интерфейс USB Type-A позволяет удобно работать на расстоянии до 10 метров от компьютера, предоставляя свободу передвижения без ограничения проводами. Для питания мыши используется одна батарейка типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены. Эта модель идеально подходит для повседневного использования, обеспечивая надежность и удобство, которые вы ожидаете от бренда Logitech.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG30 серый/оранжевый
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG30 серый
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитМышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709)
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB12S черный (FB12S USB BLACK)
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитМышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U)
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитМышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитНабор мышь+коврик Redragon M601WL
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитМышь Оклик 409MW графитовый (2007545)
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитПрезентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитПрезентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB черный
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитМышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033)
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG30S серый/оранжевый silent беспроводная US...
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech M185 Red (910-002633)