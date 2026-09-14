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Мышь беспроводная Genius NX-8000S BT black/white (31030034400) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Genius NX-8000S BT black/white (31030034400)

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Мышь беспроводная Genius NX-8000S BT black/white (31030034400) - фото 1
Мышь беспроводная Genius NX-8000S BT black/white (31030034400) - фото 2
Мышь беспроводная Genius NX-8000S BT black/white (31030034400) - фото 3
Мышь беспроводная Genius NX-8000S BT black/white (31030034400) - фото 4
Мышь беспроводная Genius NX-8000S BT black/white (31030034400) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Genius NX-8000S BT black/white (31030034400) - фото 1
  • Мышь беспроводная Genius NX-8000S BT black/white (31030034400) - фото 2
  • Мышь беспроводная Genius NX-8000S BT black/white (31030034400) - фото 3
  • Мышь беспроводная Genius NX-8000S BT black/white (31030034400) - фото 4
  • Мышь беспроводная Genius NX-8000S BT black/white (31030034400) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727509
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
150

Описание товара Мышь беспроводная Genius NX-8000S BT black/white (31030034400)

Мышь Genius — это универсальное устройство, сочетающее в себе эргономичность и технологичность. Выполненная в классических белом и черном цветах, эта мышь обладает стильным дизайном, который прекрасно впишется в любой интерьер рабочего пространства. Исключительное удобство обеспечивается симметричной формой, которая подходит как для правой, так и для левой руки. Благодаря бесшумным кнопкам, вы можете работать или играть в любое время, не беспокоя окружающих. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для работы с графикой или при активном использовании в играх. Мышь оснащена беспроводным подключением через радиоканал, что позволяет избавиться от лишних проводов на рабочем столе и обеспечивает свободу передвижения. Устройство питается от одной батарейки типа AA, что делает его экономичным в использовании. С весом всего 60 граммов, мышь Genius станет вашим надежным спутником в ежедневной работе и развлечениях.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Genius NX-8000S BT black/white (31030034400)




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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
белый, черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Genius — это универсальное устройство, сочетающее в себе эргономичность и технологичность. Выполненная в классических белом и черном цветах, эта мышь обладает стильным дизайном, который прекрасно впишется в любой интерьер рабочего пространства. Исключительное удобство обеспечивается симметричной формой, которая подходит как для правой, так и для левой руки. Благодаря бесшумным кнопкам, вы можете работать или играть в любое время, не беспокоя окружающих. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно для работы с графикой или при активном использовании в играх. Мышь оснащена беспроводным подключением через радиоканал, что позволяет избавиться от лишних проводов на рабочем столе и обеспечивает свободу передвижения. Устройство питается от одной батарейки типа AA, что делает его экономичным в использовании. С весом всего 60 граммов, мышь Genius станет вашим надежным спутником в ежедневной работе и развлечениях.
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