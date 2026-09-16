Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024)
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer Nitro OMW301 черный (ZL.MCECC.024)
Игровая мышь Acer предоставляет пользователям превосходную производительность и универсальность. Она выполнена в стильном черном цвете и подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее идеальным выбором для любого геймера. Эта проводная мышь оснащена кабелем длиной 1.8 метра, что обеспечивает свободу движения и удобство использования. Основная особенность этой мыши — ее оптический сенсор с разрешением 7200 dpi, который гарантирует точность и скорость в управлении. Это особенно важно для геймеров, которым требуется быстрое и точноe реагирование на действия в игре. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает стабильное и надежное соединение. Эта универсальная мышь отлично справляется с задачами не только в играх, но и в повседневной работе благодаря своей эргономике и высокой производительности. Хотя кнопки не бесшумные, их отзывчивость и надежность обеспечивают комфортное пользование и долговечность устройства. Бренд Acer гарантирует качество и надежность, что делает эту мышь отличной инвестицией для всех пользователей, ищущих надежное игровое решение.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров, игровые Logitech
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