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Набор мышь+коврик Redragon M601WL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор мышь+коврик Redragon M601WL

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Набор мышь+коврик Redragon M601WL - фото 1
Набор мышь+коврик Redragon M601WL - фото 2
Набор мышь+коврик Redragon M601WL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Набор мышь+коврик Redragon M601WL - фото 1
  • Набор мышь+коврик Redragon M601WL - фото 2
  • Набор мышь+коврик Redragon M601WL - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 294083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Набор мышь+коврик Redragon M601WL
930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
300

Описание товара Набор мышь+коврик Redragon M601WL

Комплект Redragon M601WL- игровое решение для тех, кому мешают провода. Покрытие Sand Rubber Skin. 2 программируемые кнопки под большим пальцем позволяют настроить мышь под потребности игрока. Текстурная поверхность верхней кнопки снижает риск «слепого» нажатия. Оптимальная толщина ковра - 3 мм. Отличное шумопоглощение при приземлении мыши и сглаживание мелких неровностей поверхности стола.

Отзывы о товаре Набор мышь+коврик Redragon M601WL




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Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект Redragon M601WL- игровое решение для тех, кому мешают провода. Покрытие Sand Rubber Skin. 2 программируемые кнопки под большим пальцем позволяют настроить мышь под потребности игрока. Текстурная поверхность верхней кнопки снижает риск «слепого» нажатия. Оптимальная толщина ковра - 3 мм. Отличное шумопоглощение при приземлении мыши и сглаживание мелких неровностей поверхности стола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор мышь+коврик Redragon M601WL - стоимость товара 930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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