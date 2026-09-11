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Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310)

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Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310) - фото 1
Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310) - фото 2
Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310) - фото 3
Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310) - фото 4
Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310) - фото 1
  • Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310) - фото 2
  • Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310) - фото 3
  • Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310) - фото 4
  • Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
930 руб.  1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652676
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х3
Вес, г.
200

Описание товара Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310)

Представляем вашему вниманию беспроводную мышь от известного бренда Logitech, которая является идеальным выбором для вашего персонального компьютера. Ее элегантный дизайн и удобство использования делают ее надежным помощником как для работы, так и для развлечений. Эта модель весит всего 91 грамм, что обеспечивает легкость и комфорт даже при длительном использовании. Мышь питается от одной батареи типа AA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элемента питания. Logitech оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора. Этот показатель делает мышь идеальной для повседневных задач, от офисной работы до интернет-серфинга. Благодаря беспроводному подключению по радиоканалу, вы получаете свободу движения: радиус действия достигает 10 метров, позволяя вам работать или играть, не привязываясь к рабочему месту. Эта мышь представляет собой сочетание качества, стиля и передовых технологий, характерных для продукции Logitech. Независимо от ваших предпочтений, эта модель станет отличным дополнением к вашему ПК.

Отзывы о товаре Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию беспроводную мышь от известного бренда Logitech, которая является идеальным выбором для вашего персонального компьютера. Ее элегантный дизайн и удобство использования делают ее надежным помощником как для работы, так и для развлечений. Эта модель весит всего 91 грамм, что обеспечивает легкость и комфорт даже при длительном использовании. Мышь питается от одной батареи типа AA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элемента питания. Logitech оснащена высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что гарантирует плавное и точное перемещение курсора. Этот показатель делает мышь идеальной для повседневных задач, от офисной работы до интернет-серфинга. Благодаря беспроводному подключению по радиоканалу, вы получаете свободу движения: радиус действия достигает 10 метров, позволяя вам работать или играть, не привязываясь к рабочему месту. Эта мышь представляет собой сочетание качества, стиля и передовых технологий, характерных для продукции Logitech. Независимо от ваших предпочтений, эта модель станет отличным дополнением к вашему ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь LOGITECH M280 серая (910-004310) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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