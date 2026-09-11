Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492986
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
105х70х42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
175
Описание товара Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35 Smoky Grey
Мышь A4TECH FSTYLER FB35 SMOKY GREY в черно-сером корпусе с нестандартным скошенным краем выглядит достаточно необычно. Но от этого она не стала менее удобной – наоборот, держать ее в ладони можно часами, не опасаясь чувства усталости руки. Особенно это оценят те, кто подолгу работает за компьютером. В конструкции модели предусмотрено 6 кнопок. Они служат для ее включения, выключения, смены разрешение оптического светодиодного сенсора с 1000 на 2000 dpi и обратно. Последний обеспечивает высокую точность позиционирования курсора на экране. Ресурс кнопок рассчитан на 5 млн нажатий.
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Теги товара: С bluetooth
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
105х70х42
Страна производитель
Китай
Мышь A4TECH FSTYLER FB35 SMOKY GREY в черно-сером корпусе с нестандартным скошенным краем выглядит достаточно необычно. Но от этого она не стала менее удобной – наоборот, держать ее в ладони можно часами, не опасаясь чувства усталости руки. Особенно это оценят те, кто подолгу работает за компьютером. В конструкции модели предусмотрено 6 кнопок. Они служат для ее включения, выключения, смены разрешение оптического светодиодного сенсора с 1000 на 2000 dpi и обратно. Последний обеспечивает высокую точность позиционирования курсора на экране. Ресурс кнопок рассчитан на 5 млн нажатий.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
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