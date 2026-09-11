Мышь A4Tech Fstyler FG10S Black-Orange
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG10S Black-Orange
Мышь A4TECH представляет собой современное и стильное решение для вашего ПК. Эта беспроводная мышь, в ярком сочетании оранжевого и черного цветов, гарантирует не только отличную производительность, но и эффектный внешний вид. С весом всего 67 грамм, она обеспечивает легкость и удобство использования в течение длительного времени. Работает от двух батареек AA, обеспечивая надежное питание и длительное время работы без замены элементов питания. Благодаря радиоканалу, мышь обладает беспроводным радиусом действия до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться и работать в комфортных условиях без помех. Оснащена оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и плавное управление курсором. Производится в Китае и соответствует высоким стандартам качества, характерным для бренда A4Tech. Это идеальный выбор для ежедневного использования и тех, кто ценит сочетание функциональности и стильного дизайна в периферийных устройствах.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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