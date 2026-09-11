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Мышь A4Tech Fstyler FG10S Black-Orange купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FG10S Black-Orange

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Мышь A4Tech Fstyler FG10S Black-Orange - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FG10S Black-Orange - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FG10S Black-Orange - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
оранжевый, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S Black-Orange - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S Black-Orange - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FG10S Black-Orange - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654240
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
оранжевый, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Габариты (ШxВxД), мм
64x35x108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
168

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG10S Black-Orange

Мышь A4TECH представляет собой современное и стильное решение для вашего ПК. Эта беспроводная мышь, в ярком сочетании оранжевого и черного цветов, гарантирует не только отличную производительность, но и эффектный внешний вид. С весом всего 67 грамм, она обеспечивает легкость и удобство использования в течение длительного времени. Работает от двух батареек AA, обеспечивая надежное питание и длительное время работы без замены элементов питания. Благодаря радиоканалу, мышь обладает беспроводным радиусом действия до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться и работать в комфортных условиях без помех. Оснащена оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и плавное управление курсором. Производится в Китае и соответствует высоким стандартам качества, характерным для бренда A4Tech. Это идеальный выбор для ежедневного использования и тех, кто ценит сочетание функциональности и стильного дизайна в периферийных устройствах.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG10S Black-Orange




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
оранжевый, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Габариты (ШxВxД), мм
64x35x108
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH представляет собой современное и стильное решение для вашего ПК. Эта беспроводная мышь, в ярком сочетании оранжевого и черного цветов, гарантирует не только отличную производительность, но и эффектный внешний вид. С весом всего 67 грамм, она обеспечивает легкость и удобство использования в течение длительного времени. Работает от двух батареек AA, обеспечивая надежное питание и длительное время работы без замены элементов питания. Благодаря радиоканалу, мышь обладает беспроводным радиусом действия до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться и работать в комфортных условиях без помех. Оснащена оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает точное и плавное управление курсором. Производится в Китае и соответствует высоким стандартам качества, характерным для бренда A4Tech. Это идеальный выбор для ежедневного использования и тех, кто ценит сочетание функциональности и стильного дизайна в периферийных устройствах.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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