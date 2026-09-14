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Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9)

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Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 1
Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 2
Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 3
Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 4
Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 5
Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 6
Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 7
Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 8
Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 9
Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 10
Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 11
Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 12
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Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 14
Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 15
Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 16
Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 17
Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 7
  • Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 8
  • Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 9
  • Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 10
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  • Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 17
  • Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727624
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
41x127x70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
115

Описание товара Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9)

Серия FORGE объединяет игры и творчество, предоставляя пользователям возможность создавать собственные впечатления. Благодаря MSI GEAR, серия FORGE позволяет творчески мыслить, расширять границы возможного и открывать новые горизонты игрового процесса, воплощая идеи в реальность в игре или на работе.

Отзывы о товаре Мышь MSI Forge GM300 черный (S12-0402300-HH9)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
7200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
41x127x70
Страна производитель
Китай
Описание
Серия FORGE объединяет игры и творчество, предоставляя пользователям возможность создавать собственные впечатления. Благодаря MSI GEAR, серия FORGE позволяет творчески мыслить, расширять границы возможного и открывать новые горизонты игрового процесса, воплощая идеи в реальность в игре или на работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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