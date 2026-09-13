Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461)
Мышь Logitech — это стильное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы за ПК. Эта модель выполнена в элегантном розовом цвете и подойдет как к строгому офисному столу, так и к игривой домашней обстановке. Легкая конструкция весом всего 76 г позволяет использовать мышь длительное время без усталости в руке. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивающим точное и быстрое реагирование на ваши движения. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс Bluetooth, что делает устройство по-настоящему беспроводным и удобным в использовании. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, что обеспечивает свободу перемещения вокруг рабочего пространства. Бренд Logitech известен своим тщательным подходом к качеству и инновациям, и эта мышь не является исключением. Она предназначена для использования с персональными компьютерами, предлагая надежность и долговечность, необходимые для ежедневной работы. Независимо от того, где вы находитесь — дома, в офисе или кафе — беспроводная мышь Logitech станет вашим надежным помощником в любой ситуации.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Розовые
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, Розовые
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