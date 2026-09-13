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Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461)

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Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461) - фото 1
Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461) - фото 2
Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461) - фото 3
Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461) - фото 4
Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461) - фото 5
Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461) - фото 1
  • Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461) - фото 2
  • Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461) - фото 3
  • Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461) - фото 4
  • Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461) - фото 5
  • Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723089
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461)

Мышь Logitech — это стильное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы за ПК. Эта модель выполнена в элегантном розовом цвете и подойдет как к строгому офисному столу, так и к игривой домашней обстановке. Легкая конструкция весом всего 76 г позволяет использовать мышь длительное время без усталости в руке. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивающим точное и быстрое реагирование на ваши движения. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс Bluetooth, что делает устройство по-настоящему беспроводным и удобным в использовании. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, что обеспечивает свободу перемещения вокруг рабочего пространства. Бренд Logitech известен своим тщательным подходом к качеству и инновациям, и эта мышь не является исключением. Она предназначена для использования с персональными компьютерами, предлагая надежность и долговечность, необходимые для ежедневной работы. Независимо от того, где вы находитесь — дома, в офисе или кафе — беспроводная мышь Logitech станет вашим надежным помощником в любой ситуации.

Отзывы о товаре Мышь Logitech Wireless M196 Rose (910-007461)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это стильное и функциональное устройство, созданное для комфортной работы за ПК. Эта модель выполнена в элегантном розовом цвете и подойдет как к строгому офисному столу, так и к игривой домашней обстановке. Легкая конструкция весом всего 76 г позволяет использовать мышь длительное время без усталости в руке. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, обеспечивающим точное и быстрое реагирование на ваши движения. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс Bluetooth, что делает устройство по-настоящему беспроводным и удобным в использовании. Радиус действия беспроводной связи достигает 10 метров, что обеспечивает свободу перемещения вокруг рабочего пространства. Бренд Logitech известен своим тщательным подходом к качеству и инновациям, и эта мышь не является исключением. Она предназначена для использования с персональными компьютерами, предлагая надежность и долговечность, необходимые для ежедневной работы. Независимо от того, где вы находитесь — дома, в офисе или кафе — беспроводная мышь Logitech станет вашим надежным помощником в любой ситуации.
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