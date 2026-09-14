Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый
A4Tech представляет универсальную беспроводную мышь, которая сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологические решения. Эта мышь выполнена в элегантном белом цвете, идеально подходящем для любого интерьера рабочего стола. Благодаря симметричному дизайну, она подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает её универсальным инструментом для пользователей с любыми предпочтениями. Особенности этой модели включают в себя радиус действия беспроводной связи до 15 метров, что обеспечивает свободу перемещения и удобство в использовании на значительном расстоянии от компьютера. Беспроводное подключение осуществляется через радиоканал, что гарантирует стабильную и надёжную связь без задержек. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, обеспечивающим точное и плавное перемещение курсора на экране. Бесшумные кнопки делают её использование комфортным в любых условиях, будь то домашнее задание поздно вечером или работа в офисе, не отвлекая окружающих шумом щелчков. Компактная и лёгкая, весом всего 70 грамм, эта мышь не только проста в переноске, но и удобна при длительном использовании. Встроенный аккумулятор позволяет легко заряжать устройство без необходимости постоянной замены батареек, что помогает сэкономить время и средства. Бренд A4Tech известен своим качеством и инновациями, и эта мышь полностью оправдывает ожидания, предоставляя пользователям превосходный инструмент для повседневной работы и развлечений.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Розовые, игровые Logitech, Asus rog
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, для дизайнеров
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG10 белый/серый
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB12 черный
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE)
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитМышь Defender Optical WRL Warlock GM-709L (52709)
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитМышь Redragon Gainer оптика
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитМышь Acer OMR301 белый (ZL.MCECC.01U)
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитНабор мышь+коврик Redragon M601WL
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитМышь Genius Ergo 8200S Iron Grey (31030029401)
-
В наличииЦена 940 руб. 1 400 руб.235 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FM26 Cafe Latte
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитМышь Acer OMR310 светло-серый (ZL.MCECC.033)
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech B220 Silent Black (910-005553)
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитМышь Logitech Wireless M196 Graphite (910-007459)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Розовые, игровые Logitech, Asus rog
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, для дизайнеров
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG15CS Air2 белый