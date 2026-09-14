Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE)
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE)
Мышь A4TECH — это универсальное решение для тех, кто ценит функциональность и удобство. Оснащенная проводом длиной 1.5 метра, она обеспечивает свободу передвижения и надежное подключение через стандартный интерфейс USB Type-A. Благодаря своему амбидекстричному дизайну, мышь подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее отличным выбором для всех пользователей. Современный оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и плавное управление, что значительно улучшает работу как в офисных приложениях, так и в играх. Особенностью этой модели являются бесшумные кнопки, которые позволяют пользоваться устройством, не доставляя дискомфорта окружающим. Стильное сочетание оранжевого и черного цвета добавляет яркости и индивидуальности вашему рабочему пространству. При весе всего 108 граммов, мышь A4TECH удобно лежит в руке и не вызывает усталости при длительном использовании. Это надежное и функциональное устройство станет полезным аксессуаром как дома, так и в офисе.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров
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