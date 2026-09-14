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Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE)

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Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
оранжевый, черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727527
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE)
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
оранжевый, черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
213

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE)

Мышь A4TECH — это универсальное решение для тех, кто ценит функциональность и удобство. Оснащенная проводом длиной 1.5 метра, она обеспечивает свободу передвижения и надежное подключение через стандартный интерфейс USB Type-A. Благодаря своему амбидекстричному дизайну, мышь подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее отличным выбором для всех пользователей. Современный оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и плавное управление, что значительно улучшает работу как в офисных приложениях, так и в играх. Особенностью этой модели являются бесшумные кнопки, которые позволяют пользоваться устройством, не доставляя дискомфорта окружающим. Стильное сочетание оранжевого и черного цвета добавляет яркости и индивидуальности вашему рабочему пространству. При весе всего 108 граммов, мышь A4TECH удобно лежит в руке и не вызывает усталости при длительном использовании. Это надежное и функциональное устройство станет полезным аксессуаром как дома, так и в офисе.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
оранжевый, черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это универсальное решение для тех, кто ценит функциональность и удобство. Оснащенная проводом длиной 1.5 метра, она обеспечивает свободу передвижения и надежное подключение через стандартный интерфейс USB Type-A. Благодаря своему амбидекстричному дизайну, мышь подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее отличным выбором для всех пользователей. Современный оптический сенсор с разрешением 1600 dpi обеспечивает точное и плавное управление, что значительно улучшает работу как в офисных приложениях, так и в играх. Особенностью этой модели являются бесшумные кнопки, которые позволяют пользоваться устройством, не доставляя дискомфорта окружающим. Стильное сочетание оранжевого и черного цвета добавляет яркости и индивидуальности вашему рабочему пространству. При весе всего 108 граммов, мышь A4TECH удобно лежит в руке и не вызывает усталости при длительном использовании. Это надежное и функциональное устройство станет полезным аксессуаром как дома, так и в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FM10S черный/оранжевый (FM10S USB ORANGE) - стоимость товара 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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