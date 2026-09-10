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Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый

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Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 1
Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 2
Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 3
Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 4
Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 5
Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 6
Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 7
Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 8
Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 9
Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Цвет
белый
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 1
  • Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 2
  • Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 3
  • Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 4
  • Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 5
  • Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 6
  • Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 7
  • Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 8
  • Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 9
  • Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358099
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Цвет
белый
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Габариты (ШxВxД), мм
140х17х14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
200

Описание товара Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый

Пульт для презентаций A4tech Fstyler LP15 является удобным аксессуаром для показа мультимедийных презентаций. В изделии предусмотрены две клавиши для перелистывания слайдов презентации и одна кнопка для включения встроенной лазерной указки, с помощью которой можно привлекать внимание зрителей к определенным элементам слайда. Взаимодействие портативного пульта с ПК или ноутбуком, к которому присоединен проектор для показа презентаций, осуществляется за счет миниатюрного USB-ресивера. Связь между изделием и ресивером поддерживается на расстоянии до 15 м. Пульт ДУ с указкой для показа презентаций A4tech Fstyler LP15 совместим с устройствами, работающими на платформах Android, Mac OS и Windows. Для питания устройства с компактным корпусом белого цвета достаточно всего одной батарейки типа ААА.



Теги товара: Белые

Отзывы о товаре Презентер A4Tech Fstyler LP15 Radio USB белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Цвет
белый
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Габариты (ШxВxД), мм
140х17х14
Страна производитель
Китай
Описание
Пульт для презентаций A4tech Fstyler LP15 является удобным аксессуаром для показа мультимедийных презентаций. В изделии предусмотрены две клавиши для перелистывания слайдов презентации и одна кнопка для включения встроенной лазерной указки, с помощью которой можно привлекать внимание зрителей к определенным элементам слайда. Взаимодействие портативного пульта с ПК или ноутбуком, к которому присоединен проектор для показа презентаций, осуществляется за счет миниатюрного USB-ресивера. Связь между изделием и ресивером поддерживается на расстоянии до 15 м. Пульт ДУ с указкой для показа презентаций A4tech Fstyler LP15 совместим с устройствами, работающими на платформах Android, Mac OS и Windows. Для питания устройства с компактным корпусом белого цвета достаточно всего одной батарейки типа ААА.


Теги товара: Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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