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Мышь Logitech B170 Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech B170 Black USB

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Мышь Logitech B170 Black USB - фото 1
Мышь Logitech B170 Black USB - фото 2
Мышь Logitech B170 Black USB - фото 3
Мышь Logitech B170 Black USB - фото 4
Мышь Logitech B170 Black USB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech B170 Black USB - фото 1
  • Мышь Logitech B170 Black USB - фото 2
  • Мышь Logitech B170 Black USB - фото 3
  • Мышь Logitech B170 Black USB - фото 4
  • Мышь Logitech B170 Black USB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 157268
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х4
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Logitech B170 Black USB

Мышь Logitech представляет собой надежное сочетание функциональности и стиля, идеально подходящее для использования с любым персональным компьютером. С весом всего в 70 грамм, эта беспроводная мышь обеспечивает легкость и комфорт при длительной работе. Элегантный черный цвет подчеркивает современный дизайн устройства. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что идеально подходит для повседневных задач и работы в офисе. Радиоканал обеспечивает уверенное беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров, обеспечивая свободу передвижения без необходимости возни с кабелями. Благодаря универсальности хвата, мышь подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее отличным выбором для любого пользователя. Надежность бренда Logitech гарантирует высокое качество и долговечность устройства, делая эту мышь отличным выбором для ежедневного использования.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Logitech B170 Black USB

Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
такую же выдали на работе, решил и домой купить. Всё супер!
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2020
t_raven

Достоинства:
Цена

Недостатки:
-

Комментарий:
B170 и M170 - отличные мыши. Стоят недорого, свою работу выполняют, батарейки хватает надолго. И ценник сопоставим с ноунэймами.



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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech представляет собой надежное сочетание функциональности и стиля, идеально подходящее для использования с любым персональным компьютером. С весом всего в 70 грамм, эта беспроводная мышь обеспечивает легкость и комфорт при длительной работе. Элегантный черный цвет подчеркивает современный дизайн устройства. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что идеально подходит для повседневных задач и работы в офисе. Радиоканал обеспечивает уверенное беспроводное подключение с радиусом действия до 10 метров, обеспечивая свободу передвижения без необходимости возни с кабелями. Благодаря универсальности хвата, мышь подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее отличным выбором для любого пользователя. Надежность бренда Logitech гарантирует высокое качество и долговечность устройства, делая эту мышь отличным выбором для ежедневного использования.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
такую же выдали на работе, решил и домой купить. Всё супер!
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2020
t_raven

Достоинства:
Цена

Недостатки:
-

Комментарий:
B170 и M170 - отличные мыши. Стоят недорого, свою работу выполняют, батарейки хватает надолго. И ценник сопоставим с ноунэймами.


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