Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB35 белый/серый
Мышь A4Tech – это стильное и функциональное устройство, предназначенное для удобной работы и развлечений на ПК. Она обладает эргономичным дизайном и легким весом в 74 г, что обеспечивает комфортное использование на протяжении длительного времени. Мышь оснащена беспроводным интерфейсом подключения через Bluetooth, что обеспечивает свободу движения и удобство без проводов. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет комфортно работать даже на удалении от компьютера. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает эту модель идеальной для офисных задач и повседневного пользования. Ее универсальный дизайн в бело-серых тонах подойдет к любому рабочему пространству и подчеркнет ваш стиль. Для работы мышь использует один элемент питания типа AA, что делает ее доступной и простой в обслуживании. Бренд A4Tech гарантирует высокое качество и надежность, делая эту мышь отличным выбором для вашего ПК.
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Теги товара: С bluetooth, Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Белые
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