Мышь Raskat M020W
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Raskat M020W
**Мышь Raskat M020W** Компьютерная мышь Raskat M020W — это надёжное и удобное устройство, которое станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. Благодаря эргономичному дизайну и качественным материалам, она обеспечивает комфорт при использовании и долговечность. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн. * Качественные материалы. * Удобство использования. Мышь оснащена оптическим сенсором, который обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на различных поверхностях. Это позволяет работать с документами, таблицами и презентациями без задержек и сбоев. Raskat M020W совместима с различными операционными системами и устройствами, что делает её универсальным выбором для пользователей. Она легко подключается к компьютеру или ноутбуку через USB-порт и не требует дополнительных драйверов или настроек. Если вы ищете надёжную и удобную компьютерную мышь, то Raskat M020W станет отличным выбором.
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Теги товара: С bluetooth
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
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