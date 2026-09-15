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Мышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122)

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Мышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122) - фото 1
Мышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122) - фото 2
Мышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122) - фото 3
Мышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122) - фото 4
Мышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122) - фото 1
  • Мышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122) - фото 2
  • Мышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122) - фото 3
  • Мышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122) - фото 4
  • Мышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 050 руб.  1 590 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650678
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122)
1 050 руб. -34%
1 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х6
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122)

Игровая мышь Redragon Storm RGB, 12400dpi. Высококлассный оптический сенсор Pixart 3327, качественные переключатели Huano с ресурсом в 20 млн нажатий, невероятно гибкий и прочный кабель. Лёгкий вес, красивая подсветка и прекрасное соотношение «цена/качество» делают эту модель прекрасным выбором!

Отзывы о товаре Мышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая мышь Redragon Storm RGB, 12400dpi. Высококлассный оптический сенсор Pixart 3327, качественные переключатели Huano с ресурсом в 20 млн нажатий, невероятно гибкий и прочный кабель. Лёгкий вес, красивая подсветка и прекрасное соотношение «цена/качество» делают эту модель прекрасным выбором!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender STORM BASIC REDRAGON (71122) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1050 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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