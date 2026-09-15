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Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00)

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Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 1
Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 2
Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 3
Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 4
Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 5
Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 6
Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 7
Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 8
Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 1
  • Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 2
  • Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 3
  • Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 4
  • Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 5
  • Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 6
  • Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 7
  • Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 8
  • Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656519
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00)

Беспроводная мышь Baseus F01B TRI-MODE Bluetooth - это современное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. Мышь оснащена Bluetooth-модулем, что позволяет подключать ее к различным устройствам без необходимости использования дополнительных проводов. Это обеспечивает большую свободу движений и удобство использования.

Отзывы о товаре Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная мышь Baseus F01B TRI-MODE Bluetooth - это современное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в работе и развлечениях. Мышь оснащена Bluetooth-модулем, что позволяет подключать ее к различным устройствам без необходимости использования дополнительных проводов. Это обеспечивает большую свободу движений и удобство использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Baseus F01B Tri-Mode Frosted Gray (B01055503833-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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