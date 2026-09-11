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Мышь Acer OMR303 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMR303 Black

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Мышь Acer OMR303 Black - фото 1
Мышь Acer OMR303 Black - фото 2
Мышь Acer OMR303 Black - фото 3
Мышь Acer OMR303 Black - фото 4
Мышь Acer OMR303 Black - фото 5
Мышь Acer OMR303 Black - фото 6
Мышь Acer OMR303 Black - фото 7
Мышь Acer OMR303 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMR303 Black - фото 1
  • Мышь Acer OMR303 Black - фото 2
  • Мышь Acer OMR303 Black - фото 3
  • Мышь Acer OMR303 Black - фото 4
  • Мышь Acer OMR303 Black - фото 5
  • Мышь Acer OMR303 Black - фото 6
  • Мышь Acer OMR303 Black - фото 7
  • Мышь Acer OMR303 Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 100 руб.  1 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654284
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
62 x 109 x 37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Acer OMR303 Black

Мышь Acer — это универсальное устройство ввода, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта мышь весит всего 70 г, что делает её легкой и удобной в использовании как дома, так и в офисе. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, обеспечивая надежное и стабильное соединение. Мышь обладает радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, что позволяет комфортно работать даже на расстоянии. Благодаря разрешению оптического сенсора в 1600 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, подходящее как для работы, так и для игр. Устройство выполнено в классическом черном цвете, что придает ему стильный и современный вид. Конструкция мыши подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает её универсальной в применении. Источником питания служит одна батарейка типа АА, что обеспечивает долгий срок работы без необходимости частой замены. Эта модель от бренда Acer сочетает в себе функциональность, надежность и удобство, что делает её отличным выбором для повседневного использования.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR303 Black




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
62 x 109 x 37
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer — это универсальное устройство ввода, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта мышь весит всего 70 г, что делает её легкой и удобной в использовании как дома, так и в офисе. Подключение осуществляется через интерфейс USB Type-A, обеспечивая надежное и стабильное соединение. Мышь обладает радиусом действия беспроводной связи до 10 метров, что позволяет комфортно работать даже на расстоянии. Благодаря разрешению оптического сенсора в 1600 dpi, мышь обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, подходящее как для работы, так и для игр. Устройство выполнено в классическом черном цвете, что придает ему стильный и современный вид. Конструкция мыши подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает её универсальной в применении. Источником питания служит одна батарейка типа АА, что обеспечивает долгий срок работы без необходимости частой замены. Эта модель от бренда Acer сочетает в себе функциональность, надежность и удобство, что делает её отличным выбором для повседневного использования.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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