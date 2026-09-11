Мышь A4Tech Fstyler FG16C Air White
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654246
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
170
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG16C Air White
A4Tech FG16C Air это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе беспроводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Для отдачи команд в конструкции A4Tech FG16C Air предусмотрены стандартные клавиши и колесо прокрутки. Девайс совместим с наиболее распространёнными операционными системами и при его подключении не требуется установка дополнительных драйверов.
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A4Tech FG16C Air это удобная в использовании, чувствительная и надёжная в работе беспроводная оптическая мышь с помощью которой вы легко сможете управлять работой компьютера. Для отдачи команд в конструкции A4Tech FG16C Air предусмотрены стандартные клавиши и колесо прокрутки. Девайс совместим с наиболее распространёнными операционными системами и при его подключении не требуется установка дополнительных драйверов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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