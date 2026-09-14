Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE))
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE))
Мышь A4TECH создана для тех, кто ищет сочетание комфорта и современных технологий. Эргономичная форма под правую руку позволяет работать и играть без усталости. Благодаря разрешению оптического сенсора 2000 dpi мышь мгновенно реагирует на каждое движение — отличное решение для геймеров и тех, кто ценит точность. Бесшумные кнопки обеспечивают полное погружение в процесс, не отвлекая посторонними звуками. Беспроводное подключение с радиусом до 15 метров открывает свободу движений, а встроенный аккумулятор избавляет от постоянной смены батареек. Бело-серебристый дизайн подчёркивает современный стиль устройства и отлично впишется в любой интерьер.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 080 руб. 1 970 руб.270 руб. в СплитМышь LOGITECH M221 синяя (910-006111)
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG30 серый
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитМышь Logitech G102 LIGHTSYNC White белая (910-005809)
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10C черный/синий
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитМышь LOGITECH M235 серая (910-002692)
-
В наличииЦена 1 170 руб.293 руб. в СплитМышь Defender Delata GM-082 черный (52082)
-
В наличииЦена 1 190 руб.298 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10CS черный (FB10CS USB STONE BLACK)
-
В наличииЦена 1 190 руб.298 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK)
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FG30S серый silent беспроводная USB (6but)
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитМышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитМышь проводная Logitech G102 LightSync Lilac (910-005857)
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитМышь A4Tech X-710BK Black USB
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FG45CS Air2 белый/серебристый (FG45CS AIR2 USB (SILVER WHITE))