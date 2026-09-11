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Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный

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Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 1
Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 2
Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 3
Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 4
Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 5
Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 6
Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 7
Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 8
Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 1
  • Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 2
  • Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 3
  • Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 4
  • Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 5
  • Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 6
  • Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 7
  • Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 8
  • Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 66147
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный
1 710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
340

Описание товара Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный

Мышь A4TECH — это высококачественное проводное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта модель оснащена современным оптическим сенсором, обеспечивающим высокую точность и разрешение до 3000 dpi, что делает её отличным выбором как для повседневных задач, так и для работы, требующей максимальной точности. Интерфейс подключения USB Type-A обеспечивает лёгкость подключения и совместимость с большинством ПК. Кабель длиной 1.8 метра предоставляет достаточную свободу в расположении устройства на рабочем столе. Эргономичный дизайн ориентирован на пользователей с правой рукой, гарантируя комфортное использование на протяжении длительного времени. Элегантный черный цвет придаёт устройству стильный и универсальный вид, подходящий под любой интерьер рабочего пространства. Компания A4Tech, известная своим вниманием к качеству и инновациям, создаёт продукцию, которая удовлетворяет потребности самых требовательных пользователей. Такая мышь станет надежным помощником в вашей повседневной работе за компьютером.



Теги товара: A4Tech x7

Отзывы о товаре Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH — это высококачественное проводное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта модель оснащена современным оптическим сенсором, обеспечивающим высокую точность и разрешение до 3000 dpi, что делает её отличным выбором как для повседневных задач, так и для работы, требующей максимальной точности. Интерфейс подключения USB Type-A обеспечивает лёгкость подключения и совместимость с большинством ПК. Кабель длиной 1.8 метра предоставляет достаточную свободу в расположении устройства на рабочем столе. Эргономичный дизайн ориентирован на пользователей с правой рукой, гарантируя комфортное использование на протяжении длительного времени. Элегантный черный цвет придаёт устройству стильный и универсальный вид, подходящий под любой интерьер рабочего пространства. Компания A4Tech, известная своим вниманием к качеству и инновациям, создаёт продукцию, которая удовлетворяет потребности самых требовательных пользователей. Такая мышь станет надежным помощником в вашей повседневной работе за компьютером.


Теги товара: A4Tech x7
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный - этот товар вы можете купить по цене 1710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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