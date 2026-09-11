Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный
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Характеристики
Описание товара Компьютерная мышь A4Tech X-718BK черный
Мышь A4TECH — это высококачественное проводное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта модель оснащена современным оптическим сенсором, обеспечивающим высокую точность и разрешение до 3000 dpi, что делает её отличным выбором как для повседневных задач, так и для работы, требующей максимальной точности. Интерфейс подключения USB Type-A обеспечивает лёгкость подключения и совместимость с большинством ПК. Кабель длиной 1.8 метра предоставляет достаточную свободу в расположении устройства на рабочем столе. Эргономичный дизайн ориентирован на пользователей с правой рукой, гарантируя комфортное использование на протяжении длительного времени. Элегантный черный цвет придаёт устройству стильный и универсальный вид, подходящий под любой интерьер рабочего пространства. Компания A4Tech, известная своим вниманием к качеству и инновациям, создаёт продукцию, которая удовлетворяет потребности самых требовательных пользователей. Такая мышь станет надежным помощником в вашей повседневной работе за компьютером.
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Теги товара: A4Tech x7
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech x7
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