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Мышь A4Tech X89 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech X89 черный

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Мышь A4Tech X89 черный - фото 1
Мышь A4Tech X89 черный - фото 2
Мышь A4Tech X89 черный - фото 3
Мышь A4Tech X89 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech X89 черный - фото 1
  • Мышь A4Tech X89 черный - фото 2
  • Мышь A4Tech X89 черный - фото 3
  • Мышь A4Tech X89 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255575
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
238

Описание товара Мышь A4Tech X89 черный

Представляем вам проводную игровую мышь A4Tech, созданную для настоящих ценителей компьютерных игр. Это стильное устройство выполнено в элегантном черном цвете и идеально подходит для использования с ПК. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, обеспечивающим точность и быстроту реакции, что особенно важно в динамичных игровых сценариях. Обладая длиной провода 1.8 метра, A4Tech гарантирует свободу движений, сохраняя при этом надежность проводного подключения через интерфейс USB Type-A. Эта модель рассчитана для использования правой рукой, что способствует комфортному и естественному хвату во время долгих игровых сессий. Вес мыши составляет 150 г, что делает ее достаточно легкой для быстрого перемещения, но при этом достаточно увесистой для точного контроля. Прочная конструкция и продуманный дизайн A4Tech делают ее превосходным выбором как для профессиональных геймеров, так и для любителей, стремящихся к наилучшим игровым впечатлениям.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech X89 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам проводную игровую мышь A4Tech, созданную для настоящих ценителей компьютерных игр. Это стильное устройство выполнено в элегантном черном цвете и идеально подходит для использования с ПК. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, обеспечивающим точность и быстроту реакции, что особенно важно в динамичных игровых сценариях. Обладая длиной провода 1.8 метра, A4Tech гарантирует свободу движений, сохраняя при этом надежность проводного подключения через интерфейс USB Type-A. Эта модель рассчитана для использования правой рукой, что способствует комфортному и естественному хвату во время долгих игровых сессий. Вес мыши составляет 150 г, что делает ее достаточно легкой для быстрого перемещения, но при этом достаточно увесистой для точного контроля. Прочная конструкция и продуманный дизайн A4Tech делают ее превосходным выбором как для профессиональных геймеров, так и для любителей, стремящихся к наилучшим игровым впечатлениям.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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