Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный

Источник: Я ндекс Маркет

Иван А.



До этого была мышь Bloody Q50, буду сравнивать с ней. В целом ощущается удешевление производства, как упаковки так и самой мыши. Пластик шершавый на ощупь не очень приятный, но это не софт тач пластик, производит впечатление дешевенького. По бокам нет прорезей для подсветки, хотя лично для меня это плюс, а не минус - на старой мыши есть углубления для пальцев и они очень быстро забиваются грязью, а чистить их крайне муторно. Наличие подсветки для меня ни плюс ни минус, хотя возможность ее отключить это конечно удобно. Колесо крутится достаточно мягко и без шума, еще были ли бесшумные кнопки) Провод стал чуть длиннее и потерял привычный черно-красный окрас, который смотрелся интереснее чем просто черный. На спинке мыши, где кнопки переключения подсветки и dpi огромные зазоры в которые будет набиваться пыль, хотя это скорее конструктивные особенности. Полиграфия коробки тоже оставляет желать лучшего. Если раньше коробка смотрелась дорого-богато, то теперь это просто маленькая коробчонка, дешевле наверное только заформовать в пластик. И зажали фирменные наклейки Bloody, что совсем не красит производителя. Экономят даже на такой мелочи.