Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный
Мышь проводная A4Tech Q81 Bloody Curve с классическим черным цветом корпуса, фирменной стилизацией Bloody и разноцветной неоновой подсветкой - отличное приобретение для любого геймера, которое подчеркнет его рабочее место. В оснащении этой модели присутствует восемь кнопок, включая кнопки вперед/назад и переключения разрешения сенсора. Возможности при прохождении игр будут значительно расширены, если вы запрограммируете кнопки на выполнение определенных последовательностей действий. 1.8-метровый кабель в тканевой оплетке с интерфейсом USB обеспечит подключение манипулятора к любому стационарному компьютеру или ноутбуку. Проводная мышь A4Tech Q81 Bloody Curve оборудована оптическим светодиодным сенсором Avago ADNS-3050 с шестью режимами работы (от 500 dpi до 3200 dpi). Частота опроса соответствует 125 Гц. Симметричная форма корпуса обеспечивает удобство управления как правой, так и левой рукой. Металлические ножки X'Glide с ресурсом более 300 км способствуют плавному скольжению мыши по поверхности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
Достоинства:
Комментарий:
Из-за того что сломалось колесико на старой 7-ми летней мышке пришлось купить такую же модель. В этой мышке есть место под утяжелитель но самого утяжелителя не было. Зразу разобрал и переставил со старой. Мышка с утяжелителем теперь как моя старушка.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится скольжение и чувствительность. Если когда-нибудь сломается, закажу такую же.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. Брала в подарок. Упаковка пришла целая. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок доволен. Все работает замечательно.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
боковые клавиши, в отличие от других моих мышек перепутаны значения местами. в том же браузере для возвращения на предыдущую страницу я жал всегда дальнюю клавишу, теперь жму ближнюю. сложно привыкнуть. Так же и играх приходится делать переназначение. если кто-то знает решение, прокомментируйте
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, похожа немного на q80. но также хорошо лежит в руке. Качество на высоте, как и у всего данного бренда. Подсветка работает.
Достоинства:
Комментарий:
нет полосок по бокам, в отличии от такой же мышки но по старее, клик пкм и лкм какой-то неприятный (сложно описать, но сравнивая две и те же мышки очень заметная разница), в основном вроде все так же
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь, удобная , работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игравая мышь, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, сидит в руке удобно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игровая мышь, доволен!! Единственное что смущает, это режимы подсветки и отсутствие драйвера к мышке, но это уже дело к производителю. В целом перед тем как заказать, гляньте обзоры, если хотите менять цвет, лучше посмотреть вариант по дороже
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хороша, приятный материал, из минусов только то, что настроить кнопки можно только через сторонее приложение
Достоинства:
Комментарий:
До этого была мышь Bloody Q50, буду сравнивать с ней. В целом ощущается удешевление производства, как упаковки так и самой мыши. Пластик шершавый на ощупь не очень приятный, но это не софт тач пластик, производит впечатление дешевенького. По бокам нет прорезей для подсветки, хотя лично для меня это плюс, а не минус - на старой мыши есть углубления для пальцев и они очень быстро забиваются грязью, а чистить их крайне муторно. Наличие подсветки для меня ни плюс ни минус, хотя возможность ее отключить это конечно удобно. Колесо крутится достаточно мягко и без шума, еще были ли бесшумные кнопки) Провод стал чуть длиннее и потерял привычный черно-красный окрас, который смотрелся интереснее чем просто черный. На спинке мыши, где кнопки переключения подсветки и dpi огромные зазоры в которые будет набиваться пыль, хотя это скорее конструктивные особенности. Полиграфия коробки тоже оставляет желать лучшего. Если раньше коробка смотрелась дорого-богато, то теперь это просто маленькая коробчонка, дешевле наверное только заформовать в пластик. И зажали фирменные наклейки Bloody, что совсем не красит производителя. Экономят даже на такой мелочи.
Достоинства:
Комментарий:
Чувствуется дешёвый пластик
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пользовались, купили сыну в подарок. Но мышь данной марки брал брат и порекомендовал нам, говорит хорошая
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный
Достоинства:
Комментарий:
Из-за того что сломалось колесико на старой 7-ми летней мышке пришлось купить такую же модель. В этой мышке есть место под утяжелитель но самого утяжелителя не было. Зразу разобрал и переставил со старой. Мышка с утяжелителем теперь как моя старушка.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится скольжение и чувствительность. Если когда-нибудь сломается, закажу такую же.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. Брала в подарок. Упаковка пришла целая. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Ребенок доволен. Все работает замечательно.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
боковые клавиши, в отличие от других моих мышек перепутаны значения местами. в том же браузере для возвращения на предыдущую страницу я жал всегда дальнюю клавишу, теперь жму ближнюю. сложно привыкнуть. Так же и играх приходится делать переназначение. если кто-то знает решение, прокомментируйте
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, похожа немного на q80. но также хорошо лежит в руке. Качество на высоте, как и у всего данного бренда. Подсветка работает.
Достоинства:
Комментарий:
нет полосок по бокам, в отличии от такой же мышки но по старее, клик пкм и лкм какой-то неприятный (сложно описать, но сравнивая две и те же мышки очень заметная разница), в основном вроде все так же
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь, удобная , работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игравая мышь, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, сидит в руке удобно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игровая мышь, доволен!! Единственное что смущает, это режимы подсветки и отсутствие драйвера к мышке, но это уже дело к производителю. В целом перед тем как заказать, гляньте обзоры, если хотите менять цвет, лучше посмотреть вариант по дороже
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хороша, приятный материал, из минусов только то, что настроить кнопки можно только через сторонее приложение
Достоинства:
Комментарий:
До этого была мышь Bloody Q50, буду сравнивать с ней. В целом ощущается удешевление производства, как упаковки так и самой мыши. Пластик шершавый на ощупь не очень приятный, но это не софт тач пластик, производит впечатление дешевенького. По бокам нет прорезей для подсветки, хотя лично для меня это плюс, а не минус - на старой мыши есть углубления для пальцев и они очень быстро забиваются грязью, а чистить их крайне муторно. Наличие подсветки для меня ни плюс ни минус, хотя возможность ее отключить это конечно удобно. Колесо крутится достаточно мягко и без шума, еще были ли бесшумные кнопки) Провод стал чуть длиннее и потерял привычный черно-красный окрас, который смотрелся интереснее чем просто черный. На спинке мыши, где кнопки переключения подсветки и dpi огромные зазоры в которые будет набиваться пыль, хотя это скорее конструктивные особенности. Полиграфия коробки тоже оставляет желать лучшего. Если раньше коробка смотрелась дорого-богато, то теперь это просто маленькая коробчонка, дешевле наверное только заформовать в пластик. И зажали фирменные наклейки Bloody, что совсем не красит производителя. Экономят даже на такой мелочи.
Достоинства:
Комментарий:
Чувствуется дешёвый пластик
Достоинства:
Комментарий:
Пока не пользовались, купили сыну в подарок. Но мышь данной марки брал брат и порекомендовал нам, говорит хорошая