Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Xiaomi Lite GL черный (BHR8869GL)
Мышь Xiaomi – это стильное и надежное устройство, разработанное для удовлетворения потребностей как геймеров, так и обычных пользователей. Она обладает элегантным черным дизайном и эргономичной формой, что делает её идеальной для использования правой рукой. Длина провода составляет 2 метра, обеспечивая свободу движений и комфорт во время игры или работы. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильность и быстроту отклика, что особенно важно в играх. Вес мыши составляет всего 72 грамма, благодаря чему она легка в управлении и не вызовет усталости даже при длительном использовании. Оптический сенсор обеспечивает разрешение до 6200 dpi, что позволяет добиться высокой точности и скорости реакции, необходимых для успешного игрового процесса или продуктивной работы. Мышь Xiaomi является универсальным решением как для ежедневных задач, так и для сложных игровых баталий. Бренд Xiaomi гарантирует высокое качество и надёжность своей продукции.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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