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Мышь A4Tech Bloody Q82 черный/рисунок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody Q82 черный/рисунок

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Мышь A4Tech Bloody Q82 черный/рисунок - фото 1
Мышь A4Tech Bloody Q82 черный/рисунок - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
  • Мышь A4Tech Bloody Q82 черный/рисунок - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody Q82 черный/рисунок - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255571
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
40х73х126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
293

Описание товара Мышь A4Tech Bloody Q82 черный/рисунок

Мышь проводная A4Tech Bloody Q82 с эффектной разноцветной подсветкой, имеющей 3 режима работы. Мышь очень надежна: ресурс ее кнопок составляет 10 миллионов нажатий. Предусмотрены металлические ножки, благодаря которым повышается уровень комфорта управления мышью. Оптический датчик может работать в режимах 500, 1000, 1200, 1600, 2000 и 3200 dpi. Корпус мыши A4Tech Bloody Q82, имеющий классический черный цвет, украшен логотипом игровой серии Bloody.



Теги товара: A4Tech Bloody

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody Q82 черный/рисунок




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
40х73х126
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная A4Tech Bloody Q82 с эффектной разноцветной подсветкой, имеющей 3 режима работы. Мышь очень надежна: ресурс ее кнопок составляет 10 миллионов нажатий. Предусмотрены металлические ножки, благодаря которым повышается уровень комфорта управления мышью. Оптический датчик может работать в режимах 500, 1000, 1200, 1600, 2000 и 3200 dpi. Корпус мыши A4Tech Bloody Q82, имеющий классический черный цвет, украшен логотипом игровой серии Bloody.


Теги товара: A4Tech Bloody
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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