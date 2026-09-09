Мышь A4Tech Bloody Q82 черный/рисунок
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255571
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
40х73х126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
293
Описание товара Мышь A4Tech Bloody Q82 черный/рисунок
Мышь проводная A4Tech Bloody Q82 с эффектной разноцветной подсветкой, имеющей 3 режима работы. Мышь очень надежна: ресурс ее кнопок составляет 10 миллионов нажатий. Предусмотрены металлические ножки, благодаря которым повышается уровень комфорта управления мышью. Оптический датчик может работать в режимах 500, 1000, 1200, 1600, 2000 и 3200 dpi. Корпус мыши A4Tech Bloody Q82, имеющий классический черный цвет, украшен логотипом игровой серии Bloody.
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Теги товара: A4Tech Bloody
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
8
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
40х73х126
Страна производитель
Китай
Мышь проводная A4Tech Bloody Q82 с эффектной разноцветной подсветкой, имеющей 3 режима работы. Мышь очень надежна: ресурс ее кнопок составляет 10 миллионов нажатий. Предусмотрены металлические ножки, благодаря которым повышается уровень комфорта управления мышью. Оптический датчик может работать в режимах 500, 1000, 1200, 1600, 2000 и 3200 dpi. Корпус мыши A4Tech Bloody Q82, имеющий классический черный цвет, украшен логотипом игровой серии Bloody.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
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