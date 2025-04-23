Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q)
Мышь Acer – это отличное решение для геймеров, предпочитающих проводные модели. Ее эргономичный дизайн создан специально для правшей, обеспечивая комфорт даже в течение длительных игровых сессий. Благодаря длине провода 1,8 метра, мышь обеспечивает достаточную свободу движения, а интерфейс USB Type-A гарантирует легкость подключения к любому устройству. Эта универсальная мышь станет надежным помощником как в играх, так и в офисной работе. С разрешением оптического сенсора 6400 dpi она обеспечивает высокую точность и скорость реагирования, что особенно важно для требовательных игроков. При весе 137 г устройство остаётся устойчивым и неподвижным во время интенсивных игровых моментов. Классический черный цвет мыши Acer подойдет практически к любому сетапу, а проверенный бренд гарантирует качество и долговечность. Независимо от ваших задач, будь то работа или игры, эта мышь станет вашим надежным инструментом для достижения всех целей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитМышь проводная Logitech G102 LightSync Lilac (910-005857)
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитМышь A4Tech X-710BK Black USB
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитМышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020)
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитМышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810)
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитМышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432)
-
В наличииЦена 1 310 руб. 2 000 руб.328 руб. в СплитМышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823)
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитМышь Logitech M240 SILENT - OFF WHITE (910-007120)
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитМышь MSI Clutch GM11 черный
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитМышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808)
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитМышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541)
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, все устраивает Недостатков нет
Достоинства:
Комментарий:
Все нравится:) Работает, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хорошая, отклик быстрый, покрытие приятное, не очень шумная. В общем, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
март 25 года , до сих пор функционирует , подсветка работает
Достоинства:
Комментарий:
мышка в рабочем состоянии, пользуемся уже месяц
Достоинства:
Комментарий:
мне нравится удобная, не шумная
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл быстро, все в целости и сохранности. На внешний вид и на тактильно отлично. Смотрится интересно.
Достоинства:
Комментарий:
за свою цену все ок, но нужно привыкать.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка супер. Быстрый отклик
Достоинства:
Комментарий:
мышка очень хорошая, чувствительная, быстрая просто высокий класс. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Приятная на ощупь и приятный звук клика
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь! Сыну нравится
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка. Чувствительность регулируется. Подсветка. Чуткая. Очень хорошее соотношение цены и качества. Приобрели ребёнку для игр, полгода эксплуатации - всем доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь пришла целая,доставка вовремя, качество самой мыши нормальное,но работает с переводческой потерей курсора,ни с того,ни с сего начинает жить своей жизнью
Достоинства:
Комментарий:
Мышь бомба, внешний вид и тактильное ощущение от прикосновения на высшем уровне, работает исправно, за свою цену топ!
Достоинства:
Комментарий:
Выполняет все указанные в описании функции
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, приятная фурнитура
Достоинства:
Комментарий:
Красивая, отзывчивая. Не пойму как настраивать кнопки.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая, удобная, приятная на ощупь. Не хватает поддержки под большой палец
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лазерная мышь,по сходной цене)
Отзывы о товаре Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, все устраивает Недостатков нет
Достоинства:
Комментарий:
Все нравится:) Работает, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хорошая, отклик быстрый, покрытие приятное, не очень шумная. В общем, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
март 25 года , до сих пор функционирует , подсветка работает
Достоинства:
Комментарий:
мышка в рабочем состоянии, пользуемся уже месяц
Достоинства:
Комментарий:
мне нравится удобная, не шумная
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл быстро, все в целости и сохранности. На внешний вид и на тактильно отлично. Смотрится интересно.
Достоинства:
Комментарий:
за свою цену все ок, но нужно привыкать.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка супер. Быстрый отклик
Достоинства:
Комментарий:
мышка очень хорошая, чувствительная, быстрая просто высокий класс. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Приятная на ощупь и приятный звук клика
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь! Сыну нравится
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка. Чувствительность регулируется. Подсветка. Чуткая. Очень хорошее соотношение цены и качества. Приобрели ребёнку для игр, полгода эксплуатации - всем доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь пришла целая,доставка вовремя, качество самой мыши нормальное,но работает с переводческой потерей курсора,ни с того,ни с сего начинает жить своей жизнью
Достоинства:
Комментарий:
Мышь бомба, внешний вид и тактильное ощущение от прикосновения на высшем уровне, работает исправно, за свою цену топ!
Достоинства:
Комментарий:
Выполняет все указанные в описании функции
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, приятная фурнитура
Достоинства:
Комментарий:
Красивая, отзывчивая. Не пойму как настраивать кнопки.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая, удобная, приятная на ощупь. Не хватает поддержки под большой палец
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лазерная мышь,по сходной цене)