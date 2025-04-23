Top.Mail.Ru
Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q)

20 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 1
Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 2
Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 3
Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 4
Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 5
Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 6
Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 7
Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 8
Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 9
Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 10
Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 1
  • Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 2
  • Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 3
  • Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 4
  • Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 5
  • Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 6
  • Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 7
  • Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 8
  • Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 9
  • Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 10
  • Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540599
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
68х40х128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х4
Вес, г.
203

Описание товара Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q)

Мышь Acer – это отличное решение для геймеров, предпочитающих проводные модели. Ее эргономичный дизайн создан специально для правшей, обеспечивая комфорт даже в течение длительных игровых сессий. Благодаря длине провода 1,8 метра, мышь обеспечивает достаточную свободу движения, а интерфейс USB Type-A гарантирует легкость подключения к любому устройству. Эта универсальная мышь станет надежным помощником как в играх, так и в офисной работе. С разрешением оптического сенсора 6400 dpi она обеспечивает высокую точность и скорость реагирования, что особенно важно для требовательных игроков. При весе 137 г устройство остаётся устойчивым и неподвижным во время интенсивных игровых моментов. Классический черный цвет мыши Acer подойдет практически к любому сетапу, а проверенный бренд гарантирует качество и долговечность. Независимо от ваших задач, будь то работа или игры, эта мышь станет вашим надежным инструментом для достижения всех целей.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q)

Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, все устраивает Недостатков нет
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Диана А.

Достоинства:


Комментарий:
Все нравится:) Работает, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Даниил Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка хорошая, отклик быстрый, покрытие приятное, не очень шумная. В общем, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
март 25 года , до сих пор функционирует , подсветка работает
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
мышка в рабочем состоянии, пользуемся уже месяц
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Анастасия Х.

Достоинства:


Комментарий:
мне нравится удобная, не шумная
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл быстро, все в целости и сохранности. На внешний вид и на тактильно отлично. Смотрится интересно.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
за свою цену все ок, но нужно привыкать.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Екатерина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка супер. Быстрый отклик
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Юлия Д.

Достоинства:


Комментарий:
мышка очень хорошая, чувствительная, быстрая просто высокий класс. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Приятная на ощупь и приятный звук клика
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Артём Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь! Сыну нравится
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка. Чувствительность регулируется. Подсветка. Чуткая. Очень хорошее соотношение цены и качества. Приобрели ребёнку для игр, полгода эксплуатации - всем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2024
Наталия

Достоинства:


Комментарий:
Мышь пришла целая,доставка вовремя, качество самой мыши нормальное,но работает с переводческой потерей курсора,ни с того,ни с сего начинает жить своей жизнью
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь бомба, внешний вид и тактильное ощущение от прикосновения на высшем уровне, работает исправно, за свою цену топ!
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Михаил Т.

Достоинства:


Комментарий:
Выполняет все указанные в описании функции
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2024
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, приятная фурнитура
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая, отзывчивая. Не пойму как настраивать кнопки.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Красивая, удобная, приятная на ощупь. Не хватает поддержки под большой палец
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лазерная мышь,по сходной цене)



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
6400
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
68х40х128
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer – это отличное решение для геймеров, предпочитающих проводные модели. Ее эргономичный дизайн создан специально для правшей, обеспечивая комфорт даже в течение длительных игровых сессий. Благодаря длине провода 1,8 метра, мышь обеспечивает достаточную свободу движения, а интерфейс USB Type-A гарантирует легкость подключения к любому устройству. Эта универсальная мышь станет надежным помощником как в играх, так и в офисной работе. С разрешением оптического сенсора 6400 dpi она обеспечивает высокую точность и скорость реагирования, что особенно важно для требовательных игроков. При весе 137 г устройство остаётся устойчивым и неподвижным во время интенсивных игровых моментов. Классический черный цвет мыши Acer подойдет практически к любому сетапу, а проверенный бренд гарантирует качество и долговечность. Независимо от ваших задач, будь то работа или игры, эта мышь станет вашим надежным инструментом для достижения всех целей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь, все устраивает Недостатков нет
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Диана А.

Достоинства:


Комментарий:
Все нравится:) Работает, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Даниил Н.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка хорошая, отклик быстрый, покрытие приятное, не очень шумная. В общем, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
март 25 года , до сих пор функционирует , подсветка работает
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
мышка в рабочем состоянии, пользуемся уже месяц
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Анастасия Х.

Достоинства:


Комментарий:
мне нравится удобная, не шумная
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл быстро, все в целости и сохранности. На внешний вид и на тактильно отлично. Смотрится интересно.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
за свою цену все ок, но нужно привыкать.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Екатерина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка супер. Быстрый отклик
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Юлия Д.

Достоинства:


Комментарий:
мышка очень хорошая, чувствительная, быстрая просто высокий класс. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2024
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Приятная на ощупь и приятный звук клика
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Артём Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь! Сыну нравится
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка. Чувствительность регулируется. Подсветка. Чуткая. Очень хорошее соотношение цены и качества. Приобрели ребёнку для игр, полгода эксплуатации - всем доволен.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2024
Наталия

Достоинства:


Комментарий:
Мышь пришла целая,доставка вовремя, качество самой мыши нормальное,но работает с переводческой потерей курсора,ни с того,ни с сего начинает жить своей жизнью
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2024
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь бомба, внешний вид и тактильное ощущение от прикосновения на высшем уровне, работает исправно, за свою цену топ!
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2024
Михаил Т.

Достоинства:


Комментарий:
Выполняет все указанные в описании функции
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2024
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, приятная фурнитура
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая, отзывчивая. Не пойму как настраивать кнопки.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Красивая, удобная, приятная на ощупь. Не хватает поддержки под большой палец
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная лазерная мышь,по сходной цене)


Мышь Acer OMW160 черный (ZL.MCEEE.00Q) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...