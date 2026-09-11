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Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок

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Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок - фото 2
Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок - фото 3
Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок - фото 4
Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок - фото 5
Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок - фото 6
Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок - фото 7
Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок - фото 8
Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 320 руб.  2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499015
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
160х220х65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
150

Описание товара Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок

Мышь проводная A4Tech Bloody Q51 – отличный вариант для использования в динамичных играх. Металлические ножки обеспечивают манипулятору легкость скольжения. В оснащение модели входит оптический сенсор, который может работать в режимах 500, 1000, 1200, 1600, 2000 и 3200 dpi. Особенностью мыши является многоцветная подсветка, имеющая 3 режима работы. Модель надежна: ресурс ее кнопок составляет 10 миллионов нажатий. Мышь A4Tech Bloody Q51 использует проводное подключение, с использованием USB-интерфейса, и может использоваться совместно как со стационарными, так и с мобильными компьютерами. Длина интерфейсного кабеля составляет 1.8 м. Кабель имеет оплетку, надежно защищающую его от внешних механических воздействий. Мышь, упакованная в стильную коробку, характеризуется габаритными размерами 73x40x126 мм, и имеет массу, равную 146 г.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
160х220х65
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная A4Tech Bloody Q51 – отличный вариант для использования в динамичных играх. Металлические ножки обеспечивают манипулятору легкость скольжения. В оснащение модели входит оптический сенсор, который может работать в режимах 500, 1000, 1200, 1600, 2000 и 3200 dpi. Особенностью мыши является многоцветная подсветка, имеющая 3 режима работы. Модель надежна: ресурс ее кнопок составляет 10 миллионов нажатий. Мышь A4Tech Bloody Q51 использует проводное подключение, с использованием USB-интерфейса, и может использоваться совместно как со стационарными, так и с мобильными компьютерами. Длина интерфейсного кабеля составляет 1.8 м. Кабель имеет оплетку, надежно защищающую его от внешних механических воздействий. Мышь, упакованная в стильную коробку, характеризуется габаритными размерами 73x40x126 мм, и имеет массу, равную 146 г.
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Отзывы


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