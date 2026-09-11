Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody Q51 черный/рисунок
Мышь проводная A4Tech Bloody Q51 – отличный вариант для использования в динамичных играх. Металлические ножки обеспечивают манипулятору легкость скольжения. В оснащение модели входит оптический сенсор, который может работать в режимах 500, 1000, 1200, 1600, 2000 и 3200 dpi. Особенностью мыши является многоцветная подсветка, имеющая 3 режима работы. Модель надежна: ресурс ее кнопок составляет 10 миллионов нажатий. Мышь A4Tech Bloody Q51 использует проводное подключение, с использованием USB-интерфейса, и может использоваться совместно как со стационарными, так и с мобильными компьютерами. Длина интерфейсного кабеля составляет 1.8 м. Кабель имеет оплетку, надежно защищающую его от внешних механических воздействий. Мышь, упакованная в стильную коробку, характеризуется габаритными размерами 73x40x126 мм, и имеет массу, равную 146 г.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech, A4Tech Bloody
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