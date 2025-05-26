Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%1 310 руб. 2 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486230
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
38x117x62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
100
Описание товара Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823)
Оцените высокую точность перемещения и превосходную чувствительность курсора, которые обеспечивает датчик игрового класса. Используя функцию настройки чувствительности, можно задать необходимый уровень в пределах от 200 до 8000 точек на дюйм. ПО Logitech G HUB позволяет создать до 5 предустановок
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитМышь Logitech M240 SILENT - OFF WHITE (910-007120)
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитМышь Acer Nitro OMR305 черный (ZL.MCECC.020)
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитМышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810)
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитМышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432)
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитМышь MSI Clutch GM11 черный
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитМышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808)
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитМышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541)
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody Q81 Curve черный
-
В наличииЦена 1 380 руб. 1 840 руб.345 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB35C серый/черный
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, white (910-005716)
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718)
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Бесшумные кнопки
нет
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
38x117x62
Страна производитель
Китай
Оцените высокую точность перемещения и превосходную чувствительность курсора, которые обеспечивает датчик игрового класса. Используя функцию настройки чувствительности, можно задать необходимый уровень в пределах от 200 до 8000 точек на дюйм. ПО Logitech G HUB позволяет создать до 5 предустановок
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, красивая мышка. Откликается быстро. Регулируется чувствительность. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная мышка, но не для больших рук(у меня большая рука, но когтевой хват, так что мне вполне комфортно)
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, приехал в целости, работает офигительно, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Цена в данном магазине отличная, мышка топ за свои деньги. Караси дуреют.
Достоинства:
Комментарий:
База. Была бы беспроводной - можно было бы забыть о любых остальных мышках.
Достоинства:
Комментарий:
брал на замену дешёвой(500р). доволен, качественная, красивая подсветка, в руке удобна. у кого не руки, а лапы брать не советую, маленькой будет.
Достоинства:
Комментарий:
Самая лучшая мышь в мире, уже 2 беру, на два компа
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок. Мышь топовая, кайф.
Достоинства:
Комментарий:
Выбор подростка- его все устраивает в данной модели
Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823)
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, красивая мышка. Откликается быстро. Регулируется чувствительность. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная мышка, но не для больших рук(у меня большая рука, но когтевой хват, так что мне вполне комфортно)
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, приехал в целости, работает офигительно, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Цена в данном магазине отличная, мышка топ за свои деньги. Караси дуреют.
Достоинства:
Комментарий:
База. Была бы беспроводной - можно было бы забыть о любых остальных мышках.
Достоинства:
Комментарий:
брал на замену дешёвой(500р). доволен, качественная, красивая подсветка, в руке удобна. у кого не руки, а лапы брать не советую, маленькой будет.
Достоинства:
Комментарий:
Самая лучшая мышь в мире, уже 2 беру, на два компа
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок. Мышь топовая, кайф.
Достоинства:
Комментарий:
Выбор подростка- его все устраивает в данной модели