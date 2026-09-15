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Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432)

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Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 1
Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 2
Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 3
Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 4
Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 5
Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 6
Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 7
Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 8
Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 9
Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 1
  • Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 2
  • Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 3
  • Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 4
  • Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 5
  • Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 6
  • Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 7
  • Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 8
  • Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 9
  • Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650690
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432)
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
41x74x126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х9
Вес, г.
230

Описание товара Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432)

Мышь беспроводная Redragon Mirage Pro – компьютерный манипулятор в черном корпусе с RGB-подсветкой, который весит всего 109 г и обеспечит комфортное прохождение игр часами напролет. В оснащение модели входят девять кнопок, которые поддерживают программирования. Вы сможете задать на их нажатие выполнение определенных действий, что обеспечит дополнительное удобство при работе за компьютером и прохождении игр. В беспроводную мышь Redragon Mirage Pro установлен оптический светодиодный датчик с максимальным разрешением 8000 dpi для точного позиционирования курсора.



Теги товара: для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
15 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
41x74x126
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Redragon Mirage Pro – компьютерный манипулятор в черном корпусе с RGB-подсветкой, который весит всего 109 г и обеспечит комфортное прохождение игр часами напролет. В оснащение модели входят девять кнопок, которые поддерживают программирования. Вы сможете задать на их нажатие выполнение определенных действий, что обеспечит дополнительное удобство при работе за компьютером и прохождении игр. В беспроводную мышь Redragon Mirage Pro установлен оптический светодиодный датчик с максимальным разрешением 8000 dpi для точного позиционирования курсора.


Теги товара: для дизайнеров
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432) - стоимость товара 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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