Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus blue (910-004925)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech M330 Silent Plus blue (910-004925)
Мышь Logitech представляет собой универсальное беспроводное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Она подключается через интерфейс Bluetooth и обеспечивает надежную беспроводную связь на расстоянии до 10 метров, что позволяет легко работать даже на значительном удалении от компьютера. Эта модель разработана для комфорта правой руки и имеет эргономичную форму для удобного хвата. Вес устройства составляет всего 78 грамм, что делает его легким и удобным для длительного использования без чувства усталости. Optical sensor мыши гарантирует точное и плавное перемещение курсора с разрешением 1000 dpi, обеспечивая хорошую производительность как для офисных задач, так и для простых графических приложений. Бесшумные кнопки — это дополнительное преимущество, позволяющее работать в тишине, не отвлекая окружающих. Мышь питается от одной батареи типа AA, что обеспечивает длительное время работы без замены источника питания. Элегантный синий цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид, подходящий для любого рабочего места. Мышь Logitech — это отличное сочетание дизайна, функциональности и комфорта, идеально подходящее для ежедневного использования.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
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