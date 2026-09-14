Мышь Оклик 501MW черный (1877553)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 501MW черный (1877553)
Мышь Oklick — это универсальное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и отличные технические характеристики. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров эта мышь обеспечивает свободу перемещения и удобство использования. Ее элегантный черный цвет придаст вашей рабочей зоне дополнительную изысканность. Спроектированная специально для правой руки, мышь Oklick обеспечивает комфортный и естественный хват. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, работа с устройством будет максимально приятной и продуктивной. Основой этой мыши является оптический сенсор с разрешением 2400 dpi, что гарантирует точное и быстрое отслеживание движений на самых разных поверхностях. Тип подключения осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильное и надежное соединение. Для питания мыши требуется всего одна батарейка типа AA, а вес устройства составляет всего 65 граммов, что делает ее легкой и портативной. Этот идеальный помощник для повседневной работы и развлечений отвечает всем требованиям современных пользователей, предлагая качество и надежность от бренда Oklick.
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Теги товара: для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: для дизайнеров
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