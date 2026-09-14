Мышь Acer Nitro OMR400 черный (ZL.MCECC.05B)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer Nitro OMR400 черный (ZL.MCECC.05B)
Представляем вашему вниманию универсальную геймерскую мышь от бренда Acer, идеально подходящую для поклонников качественных игр и повседневной работы. Эта эргономичная мышь в стильном черном корпусе обеспечивает удобный хват как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальным решением для всех пользователей. Одним из ключевых преимуществ модели является возможность подключения несколькими способами: через радиоканал, Bluetooth или USB Type-C, что обеспечивает максимальную гибкость и удобство в использовании. С радиусом действия беспроводной связи до 10 метров вы сможете комфортно управлять устройствами на большом расстоянии, не сковывая своих движений. Игроманам особенно понравится высокая точность оптического сенсора с разрешением 3200 dpi, что гарантирует быстрые и плавные движения курсора. Бесшумные кнопки позволят вам сосредоточиться на игре или работе, не отвлекаясь на посторонние звуки. Эта модель оборудована встроенным аккумулятором, что избавит вас от необходимости часто менять батарейки, и весит всего 110 г, что позволяет не ощущать дополнительной нагрузки даже при длительном использовании. Acer Mouse — это идеальное сочетание передовых технологий, эргономичного дизайна и высокой функциональности, удовлетворяющее потребности как геймеров, так и обычных пользователей.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров, игровые Logitech
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