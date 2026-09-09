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Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 1+ чёрная (ADNS3050, USB, 3 кнопки, 2000 dpi) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 1+ чёрная (ADNS3050, USB, 3 кнопки, 2000 dpi)

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Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 1+ чёрная (ADNS3050, USB, 3 кнопки, 2000 dpi)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 309597
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Характеристики

Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х7
Вес, г.
190

Описание товара Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 1+ чёрная (ADNS3050, USB, 3 кнопки, 2000 dpi)

R.A.T. 1 + построен на сверхлегком шасси, благодаря чему положение датчика идеально сбалансировано для отслеживания на игровой поверхности. Это также обеспечивает жесткую основу для остальных модулей управления.

Отзывы о товаре Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 1+ чёрная (ADNS3050, USB, 3 кнопки, 2000 dpi)




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Характеристики
Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
R.A.T. 1 + построен на сверхлегком шасси, благодаря чему положение датчика идеально сбалансировано для отслеживания на игровой поверхности. Это также обеспечивает жесткую основу для остальных модулей управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 1+ чёрная (ADNS3050, USB, 3 кнопки, 2000 dpi) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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