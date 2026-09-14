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Мышь Оклик 991MW серый (1885263) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Оклик 991MW серый (1885263)

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Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 1
Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 2
Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 3
Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 4
Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 5
Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 6
Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 7
Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 8
Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 9
Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 1
  • Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 2
  • Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 3
  • Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 4
  • Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 5
  • Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 6
  • Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 7
  • Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 8
  • Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 9
  • Мышь Оклик 991MW серый (1885263) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727639
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
187

Описание товара Мышь Оклик 991MW серый (1885263)

Мышь Oklick — это современное беспроводное устройство, идеально подходящее для универсального использования. Благодаря радиус действия беспроводной связи в 10 метров, вы сможете удобно работать без лишних проводов и ограничений. Элегантный серый цвет корпуса придаёт мыши стильный и сдержанный вид, а эргономичный дизайн, адаптированный для правой руки, обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Одной из ключевых особенностей этой модели являются бесшумные кнопки, которые позволяют работать в тишине, не отвлекая ни себя, ни окружающих. Высокоточный оптический сенсор с разрешением 2400 dpi обеспечивает плавное и точное движение курсора, что делает мышь отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Возможность подключения через радиоканал или Bluetooth предоставляет гибкость использования с различными устройствами, а питание от одной батарейки типа АА обеспечивает долгую автономность и лёгкость замены при необходимости. С весом всего 121 грамм, мышь Oklick остаётся достаточно лёгкой для переноски и использования в любых условиях.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 991MW серый (1885263)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это современное беспроводное устройство, идеально подходящее для универсального использования. Благодаря радиус действия беспроводной связи в 10 метров, вы сможете удобно работать без лишних проводов и ограничений. Элегантный серый цвет корпуса придаёт мыши стильный и сдержанный вид, а эргономичный дизайн, адаптированный для правой руки, обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Одной из ключевых особенностей этой модели являются бесшумные кнопки, которые позволяют работать в тишине, не отвлекая ни себя, ни окружающих. Высокоточный оптический сенсор с разрешением 2400 dpi обеспечивает плавное и точное движение курсора, что делает мышь отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Возможность подключения через радиоканал или Bluetooth предоставляет гибкость использования с различными устройствами, а питание от одной батарейки типа АА обеспечивает долгую автономность и лёгкость замены при необходимости. С весом всего 121 грамм, мышь Oklick остаётся достаточно лёгкой для переноски и использования в любых условиях.
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Отзывы


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