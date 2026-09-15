Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб.
В наличии
Код товара: 652675
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
55x38.6x95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х8
Вес, г.
130
Описание товара Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692)
Компактная мышь беспроводная Logitech Wireless Mouse M235 в изящном корпусе и имеет приятное на ощупь пластиковое покрытие. Это офисное устройство простое в обращении: оно состоит из 3 кнопок и оптического лазерного сенсора с разрешением до 1000 dpi. Аксессуар подходит и для правой, и для левой руки, что добавляет ему плюсов. Еще одно неоспоримое достоинство компактной беспроводной мыши Logitech Wireless Mouse M235 – в возможности работать от одной батарейки АА-типа целый год. К компьютеру устройство подключается за счет ресивера USB.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Габариты (ШxВxД), мм
55x38.6x95
Страна производитель
Китай
Компактная мышь беспроводная Logitech Wireless Mouse M235 в изящном корпусе и имеет приятное на ощупь пластиковое покрытие. Это офисное устройство простое в обращении: оно состоит из 3 кнопок и оптического лазерного сенсора с разрешением до 1000 dpi. Аксессуар подходит и для правой, и для левой руки, что добавляет ему плюсов. Еще одно неоспоримое достоинство компактной беспроводной мыши Logitech Wireless Mouse M235 – в возможности работать от одной батарейки АА-типа целый год. К компьютеру устройство подключается за счет ресивера USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь LOGITECH M235 серая (910-002692) – стоимость товара 1130 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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