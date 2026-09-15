Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black
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Характеристики
Описание товара Мышка компьютерная беспроводная UGREEN MU101 (90395) Black
Мышь беспроводная UGREEN MU101 [90395] отличается тщательно выверенной формой, которая удобна для захвата правой рукой. Корпус из пластика с матовым покрытием не допускает скольжения ладоней и не накапливает загрязнения. Конфигурацией предусмотрено 6 кнопок, в том числе колесико прокрутки. Оно придется как нельзя кстати во время навигации по Сети и просмотра материалов. Мышь беспроводная UGREEN MU101 [90395] синхронизируется с подходящим устройством путем подключения ресивера к разъему USB Type-A. Автономная работа осуществляется от батарейки типа АА. Необходимость в замене возникнет спустя 18 месяцев эксплуатации манипулятора. Главное звено модели – оптический светодиодный сенсор. Он способствует точному наведению курсора, маневренному управлению, мгновенному отклику на запросы пользователя.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: Бесшумные игровые мыши
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