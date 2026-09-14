Top.Mail.Ru
Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877) - фото 1
Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877) - фото 2
Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877) - фото 3
Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877) - фото 4
Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877) - фото 5
Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-C
  • Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877) - фото 1
  • Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877) - фото 2
  • Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877) - фото 3
  • Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877) - фото 4
  • Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877) - фото 5
  • Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727533
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
175

Описание товара Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877)

Представляем вашему вниманию универсальную мышь Lenovo, созданную для максимального комфорта и эффективности в использовании. Это проводная оптическая мышь с длиной провода 1.8 метра и интерфейсом подключения USB Type-C, что позволяет без труда подключать ее к современным устройствам. Ее эргономичный дизайн подходит как для правой, так и для левой руки, что делает мышь идеальной для любого пользователя. Серый цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, который отлично дополнит ваш рабочий стол. Разрешение оптического сенсора составляет 2400 dpi, что обеспечивает точность и отзывчивость при работе или игре. Весит мышь всего 67 граммов, что делает ее легкой и удобной в использовании на протяжении длительного времени. Мышь Lenovo не оснащена бесшумными кнопками, но это никак не влияет на ее производительность и надежность. Это универсальное устройство станет отличным помощником в повседневной работе или мультимедийных развлечениях.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию универсальную мышь Lenovo, созданную для максимального комфорта и эффективности в использовании. Это проводная оптическая мышь с длиной провода 1.8 метра и интерфейсом подключения USB Type-C, что позволяет без труда подключать ее к современным устройствам. Ее эргономичный дизайн подходит как для правой, так и для левой руки, что делает мышь идеальной для любого пользователя. Серый цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, который отлично дополнит ваш рабочий стол. Разрешение оптического сенсора составляет 2400 dpi, что обеспечивает точность и отзывчивость при работе или игре. Весит мышь всего 67 граммов, что делает ее легкой и удобной в использовании на протяжении длительного времени. Мышь Lenovo не оснащена бесшумными кнопками, но это никак не влияет на ее производительность и надежность. Это универсальное устройство станет отличным помощником в повседневной работе или мультимедийных развлечениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Lenovo 540 светло-серый (GY51D20877) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...