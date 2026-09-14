Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876)
Lenovo представляет универсальную серую мышь, идеально подходящую для работы как правой, так и левой рукой. Этот стильный аксессуар оснащён проводом длиной 1,8 метра, обеспечивающим свободу передвижения и удобство использования. Оптический сенсор с разрешением 2400 dpi гарантирует высокую точность и плавность движений, что делает мышь подходящей как для повседневных задач, так и для более требовательных приложений. Проводное подключение через интерфейс USB Type-C обеспечивает надежное и стабильное соединение с вашим устройством. С весом всего 67 граммов мышь легкая и практичная в использовании, что способствует снижению усталости при длительной работе. Бренд Lenovo славится качеством и надежностью своей продукции, и эта модель не является исключением, идеально сочетая в себе функциональность и стильный дизайн.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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