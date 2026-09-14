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Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876)

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Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876) - фото 1
Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876) - фото 2
Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876) - фото 3
Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876) - фото 4
Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876) - фото 5
Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876) - фото 6
Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-C
  • Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876) - фото 1
  • Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876) - фото 2
  • Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876) - фото 3
  • Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876) - фото 4
  • Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876) - фото 5
  • Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876) - фото 6
  • Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727541
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
175

Описание товара Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876)

Lenovo представляет универсальную серую мышь, идеально подходящую для работы как правой, так и левой рукой. Этот стильный аксессуар оснащён проводом длиной 1,8 метра, обеспечивающим свободу передвижения и удобство использования. Оптический сенсор с разрешением 2400 dpi гарантирует высокую точность и плавность движений, что делает мышь подходящей как для повседневных задач, так и для более требовательных приложений. Проводное подключение через интерфейс USB Type-C обеспечивает надежное и стабильное соединение с вашим устройством. С весом всего 67 граммов мышь легкая и практичная в использовании, что способствует снижению усталости при длительной работе. Бренд Lenovo славится качеством и надежностью своей продукции, и эта модель не является исключением, идеально сочетая в себе функциональность и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo 540 темно-серый (GY51D20876)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представляет универсальную серую мышь, идеально подходящую для работы как правой, так и левой рукой. Этот стильный аксессуар оснащён проводом длиной 1,8 метра, обеспечивающим свободу передвижения и удобство использования. Оптический сенсор с разрешением 2400 dpi гарантирует высокую точность и плавность движений, что делает мышь подходящей как для повседневных задач, так и для более требовательных приложений. Проводное подключение через интерфейс USB Type-C обеспечивает надежное и стабильное соединение с вашим устройством. С весом всего 67 граммов мышь легкая и практичная в использовании, что способствует снижению усталости при длительной работе. Бренд Lenovo славится качеством и надежностью своей продукции, и эта модель не является исключением, идеально сочетая в себе функциональность и стильный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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