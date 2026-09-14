Top.Mail.Ru
Мышь Оклик 503MW черный (1885274) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Оклик 503MW черный (1885274)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Оклик 503MW черный (1885274) - фото 1
Мышь Оклик 503MW черный (1885274) - фото 2
Мышь Оклик 503MW черный (1885274) - фото 3
Мышь Оклик 503MW черный (1885274) - фото 4
Мышь Оклик 503MW черный (1885274) - фото 5
Мышь Оклик 503MW черный (1885274) - фото 6
Мышь Оклик 503MW черный (1885274) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Оклик 503MW черный (1885274) - фото 1
  • Мышь Оклик 503MW черный (1885274) - фото 2
  • Мышь Оклик 503MW черный (1885274) - фото 3
  • Мышь Оклик 503MW черный (1885274) - фото 4
  • Мышь Оклик 503MW черный (1885274) - фото 5
  • Мышь Оклик 503MW черный (1885274) - фото 6
  • Мышь Оклик 503MW черный (1885274) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727641
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
155

Описание товара Мышь Оклик 503MW черный (1885274)

Мышь Oklick сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии, обеспечивая комфортную и эффективную работу. Эта универсальная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что позволяет ей точно отслеживать движения на любой поверхности. Цветовое исполнение в классическом черном цвете придает устройству элегантный и строгий вид, идеально подходящий для любого рабочего места. Мышь специально разработана для использования правой рукой, обеспечивая максимально комфортный хват в течение длительного времени. Благодаря радиоканалу и Bluetooth, мышь предлагает гибкие возможности подключения, а радиус действия беспроводной связи до 10 метров позволяет вам быть более мобильным и свободным в передвижении. Подключение осуществляется всего с помощью одной батарейки типа АА, что делает устройство весьма экономичным в использовании. Отдельного упоминания заслуживают бесшумные кнопки, которые обеспечивают комфортное и тихое использование устройства в любом окружении, будь то офис или домашняя обстановка. Легкий вес в 122 грамма делает мышь Oklick незаметной и удобной в использовании. Это устройство станет идеальным выбором для тех, кто ценит качество, надежность и удобство в одном флаконе.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 503MW черный (1885274)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии, обеспечивая комфортную и эффективную работу. Эта универсальная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, что позволяет ей точно отслеживать движения на любой поверхности. Цветовое исполнение в классическом черном цвете придает устройству элегантный и строгий вид, идеально подходящий для любого рабочего места. Мышь специально разработана для использования правой рукой, обеспечивая максимально комфортный хват в течение длительного времени. Благодаря радиоканалу и Bluetooth, мышь предлагает гибкие возможности подключения, а радиус действия беспроводной связи до 10 метров позволяет вам быть более мобильным и свободным в передвижении. Подключение осуществляется всего с помощью одной батарейки типа АА, что делает устройство весьма экономичным в использовании. Отдельного упоминания заслуживают бесшумные кнопки, которые обеспечивают комфортное и тихое использование устройства в любом окружении, будь то офис или домашняя обстановка. Легкий вес в 122 грамма делает мышь Oklick незаметной и удобной в использовании. Это устройство станет идеальным выбором для тех, кто ценит качество, надежность и удобство в одном флаконе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Оклик 503MW черный (1885274) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...