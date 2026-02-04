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Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854)

26 Отзывы
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Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 2
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Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 5
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Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 7
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Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 9
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Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
фиолетовый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 1
  • Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 2
  • Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 3
  • Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 4
  • Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 5
  • Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 6
  • Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 7
  • Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 8
  • Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 9
  • Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 10
  • Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 11
  • Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513344
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
фиолетовый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
38x117x62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х4
Вес, г.
400

Описание товара Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854)

Мышь проводная Logitech Gaming Mouse G102 LIGHTSYNC 8000dpi выделяется необычным цветовым оформлением, высокопроизводительным оснащением и гибкими возможностями управления. В данной модели установлен оптический светодиодный сенсор, разрешение которого регулируется до 8000 dpi. Он обеспечивает точность и скорость позиционирования курсора в играх любого жанра. Средствами фирменного приложения Logitech G HUB вы сможете настраивать различные игровые команды и назначать функциональность кнопкам. Эргономичная симметричная форма корпуса оптимизирована для одинаково удобного хвата правой или левой рукой. Подключение манипулятора Logitech Gaming Mouse G102 LIGHTSYNC осуществляется проводным способом посредством разъема USB. Кабель характеризуется длиной 2.1 м и износостойкой оплеткой.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854)

Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Цвет шикарный, тактильно удобная и бесшумная, не пожалела что купила, уже несколько месяцев пользуюсь
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Алёна

Достоинства:


Комментарий:
мышка хорошая, аккуратная, отлично работает, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Купила эту мышь в подарок, у меня такая же. Пока лучшая что у меня была, единственная что служит три года и не ломается колесико.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Erano

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка за свои деньги, настраивать можно с шагом в 50dpi, что вполне приемлемо
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
мфшь очень понравилась работает быстро, и совершенно бесшумно. Давно такую искал
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Богдан В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка не чего не срывает отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришёл раньше заявленного срока, мышка хорошая, первая продержалась 8 лет.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
До этого пользовался мышкой от ZET в таком же ценовом диапазоне и у неë справа были ещë 2 дополнительные кнопки, в целом их отсутствие на этой мышке не сильно страшно.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Sergey T.

Достоинства:


Комментарий:
Взял сыну на Новый Год. Специально брал мышь этого производителя. как зарекомендовавшего себя эталоном качества за долгие годы.. Пока не пробовал. После пробы дополню отзыв. 02.01.2026. Сынок доволен, играет...)
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Кирилл Б.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, logitech g hub обнаружил устройство
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, работает на ура , рекомендую данный товар
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличная мышь! Разница с Китаем по dpi большая
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, удобная, посмотрим сколько продержится в работе.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Екатерина З.

Достоинства:


Комментарий:
качество супер, сын доволен. спасибо магазину. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Самир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Не находит мышку в программе g hub чтобы подсветку настроить
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Зулейха Э.

Достоинства:


Комментарий:
Взяла племяннику, просил на день рождения именно этот артикул - он доволен, я довольна - спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Иван

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка за свои деньги, пользуюсь уже второй год
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
лучшая мышка за такую цену, даже не вериться в такой ценник
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2025
Темирхан А.

Достоинства:


Комментарий:
Купил на замену такой же модели только белая, мышь мне очень нравится! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка хорошая, плавная. В игры типа КС2 стало намного комфортнее играть
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
обычная мышка, за такую цену она должна быть из золота))) сын выбрал))
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
Топовая мышка. Приятная на ощупь и удобная в использовании. RGB-подсветка красивая.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Олег Т.

Достоинства:


Комментарий:
Взял точно такую же, пользовался 5 лет, отличная мышь.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Леонид Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая удобная мышь с приятной настройкой через приложение
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
У меня было не так много мышек, а игровая так вообще впервые, но взяв её в руки я словила такой кайф. Приятные рибристые бока и колёсико, которое оч приятно нажимается.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В видео показала отличие обычной мышки от тихой. Раньше пользовалась более старой версией этой мыши, спустя 5 лет сломалась ЛКМ, но настолько понравились ощущения от использования, что решила повторить покупку! Отличная мышь из хороших материалов, мышка не тормозит, курсор не прерывается на экране. Подходит как для повседневного использования, так и для игр(не для киберспорта конечно). По коврику скользит хорошо, но не так как игровые мышки. Упаковка была в отличном состоянии, без вмятин, порезов и прочего, можно смело брать на подарок:) Спасибо продавцу!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
фиолетовый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
38x117x62
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Logitech Gaming Mouse G102 LIGHTSYNC 8000dpi выделяется необычным цветовым оформлением, высокопроизводительным оснащением и гибкими возможностями управления. В данной модели установлен оптический светодиодный сенсор, разрешение которого регулируется до 8000 dpi. Он обеспечивает точность и скорость позиционирования курсора в играх любого жанра. Средствами фирменного приложения Logitech G HUB вы сможете настраивать различные игровые команды и назначать функциональность кнопкам. Эргономичная симметричная форма корпуса оптимизирована для одинаково удобного хвата правой или левой рукой. Подключение манипулятора Logitech Gaming Mouse G102 LIGHTSYNC осуществляется проводным способом посредством разъема USB. Кабель характеризуется длиной 2.1 м и износостойкой оплеткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Анастасия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Цвет шикарный, тактильно удобная и бесшумная, не пожалела что купила, уже несколько месяцев пользуюсь
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Алёна

Достоинства:


Комментарий:
мышка хорошая, аккуратная, отлично работает, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Купила эту мышь в подарок, у меня такая же. Пока лучшая что у меня была, единственная что служит три года и не ломается колесико.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Erano

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка за свои деньги, настраивать можно с шагом в 50dpi, что вполне приемлемо
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
мфшь очень понравилась работает быстро, и совершенно бесшумно. Давно такую искал
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Богдан В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка не чего не срывает отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришёл раньше заявленного срока, мышка хорошая, первая продержалась 8 лет.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
До этого пользовался мышкой от ZET в таком же ценовом диапазоне и у неë справа были ещë 2 дополнительные кнопки, в целом их отсутствие на этой мышке не сильно страшно.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Sergey T.

Достоинства:


Комментарий:
Взял сыну на Новый Год. Специально брал мышь этого производителя. как зарекомендовавшего себя эталоном качества за долгие годы.. Пока не пробовал. После пробы дополню отзыв. 02.01.2026. Сынок доволен, играет...)
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Кирилл Б.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, logitech g hub обнаружил устройство
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка, работает на ура , рекомендую данный товар
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличная мышь! Разница с Китаем по dpi большая
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, удобная, посмотрим сколько продержится в работе.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Екатерина З.

Достоинства:


Комментарий:
качество супер, сын доволен. спасибо магазину. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Самир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Не находит мышку в программе g hub чтобы подсветку настроить
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Зулейха Э.

Достоинства:


Комментарий:
Взяла племяннику, просил на день рождения именно этот артикул - он доволен, я довольна - спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Иван

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка за свои деньги, пользуюсь уже второй год
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
лучшая мышка за такую цену, даже не вериться в такой ценник
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2025
Темирхан А.

Достоинства:


Комментарий:
Купил на замену такой же модели только белая, мышь мне очень нравится! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка хорошая, плавная. В игры типа КС2 стало намного комфортнее играть
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
обычная мышка, за такую цену она должна быть из золота))) сын выбрал))
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
Топовая мышка. Приятная на ощупь и удобная в использовании. RGB-подсветка красивая.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Олег Т.

Достоинства:


Комментарий:
Взял точно такую же, пользовался 5 лет, отличная мышь.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Леонид Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая удобная мышь с приятной настройкой через приложение
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Анастасия М.

Достоинства:


Комментарий:
У меня было не так много мышек, а игровая так вообще впервые, но взяв её в руки я словила такой кайф. Приятные рибристые бока и колёсико, которое оч приятно нажимается.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В видео показала отличие обычной мышки от тихой. Раньше пользовалась более старой версией этой мыши, спустя 5 лет сломалась ЛКМ, но настолько понравились ощущения от использования, что решила повторить покупку! Отличная мышь из хороших материалов, мышка не тормозит, курсор не прерывается на экране. Подходит как для повседневного использования, так и для игр(не для киберспорта конечно). По коврику скользит хорошо, но не так как игровые мышки. Упаковка была в отличном состоянии, без вмятин, порезов и прочего, можно смело брать на подарок:) Спасибо продавцу!


Мышь Logitech G102 LightSync (910-005854) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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