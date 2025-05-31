Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 155587
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
68x40x123
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х7
Вес, г.
310
Описание товара Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB
Игровая мышка A4Tech V-Track F5 – отличный выбор для геймера, планирующего не просто получать удовольствие от игры, но и одерживать победы. Она имеет встроенную память объемом 160 Кб, благодаря чему ее можно запрограммировать выполнять действия в игре одним кликом. Редактор скриптов Oscar, представленный на диске, входящем в комплект поставки, позволяет настроить каждую кнопку мыши таким образом, чтобы она выполняла любую команду, которая раньше подавалась с клавиатуры (как одной клавишей, так и целой комбинацией).
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech x7
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
68x40x123
Страна производитель
Китай
Игровая мышка A4Tech V-Track F5 – отличный выбор для геймера, планирующего не просто получать удовольствие от игры, но и одерживать победы. Она имеет встроенную память объемом 160 Кб, благодаря чему ее можно запрограммировать выполнять действия в игре одним кликом. Редактор скриптов Oscar, представленный на диске, входящем в комплект поставки, позволяет настроить каждую кнопку мыши таким образом, чтобы она выполняла любую команду, которая раньше подавалась с клавиатуры (как одной клавишей, так и целой комбинацией).
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech x7
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech x7
Достоинства:
Комментарий:
лет пятнадцать такой мышью играю
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. Пользовался такой же много лет. После настройки в программе стала работать точно так же, как и старая, чувствительность в современной модели не изменилась. Внутри есть грузик, если хотите облегчить мышь, то его можно открутить, но возможно придется повозиться, чтобы собрать мышь обратно, так что смотрите сами
Достоинства:
Комментарий:
Настоящая легенда,среди мышек! Когда есть возможность,только её покупаю! Проверена временем и моим опытом в играх! Для меня она вне конкуренции! Успел её купить за 1399 рублей! Всё работает и быстро настроилось! Доволен,как слон!
Достоинства:
Комментарий:
О, это просто суперская мышь! Брал до этого, она долго прослужила
Достоинства:
Комментарий:
мышь отличная, но конечно покрытие на любителя. Будто наждачку держишь))
Достоинства:
Комментарий:
Третья такая мышь за 15 лет, на предыдущей начала глючить правая кнопка. Пытался перейти на другую конфигурацию от другого производителя и через месяц заказал вот эту. для меня самая удобная и оптимальная мышь именно X7.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает чётко. как написано в описании рекомендую брать!
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущая про работа лет 15, сдохла, взял такую же класс, не знаю кому как спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Всегда беру именно Х7, любой модификации и никогда не был разочарован. Особенно понравилась модификация с грузиками но подороже будет на порядок.
Достоинства:
Комментарий:
удобная лёгкая мышка с множеством надстроек и дополнительным кнопками
Достоинства:
Комментарий:
Что по цене?, эта мышь дешевле, чем на Яндекс маркете и ВБ ~ на 300₽ с копейками. Покупал по отзывам в замен той справа что с пауком (провод весь истлел, как деревянный стал). И разочаровался - она не много меньше по объему, хотя длина мм. на 5 меньше всего-то, но рука привыкла к старой мыши. И дело тут совсем не в играх, просто комфортней пальцам и посадке ладони. Сама новая мышка отличная, для средней руки.
Достоинства:
Комментарий:
лучшей пока ещё не придумали. !!!
Достоинства:
Комментарий:
Легендарная X7, актуальна и в наше время
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь с софтинкой для настроек. Одной такой уже давно пользуюсь, знал, что покупал. Удобная, с шероховатой поверхностью, благодаря чему в руке не потеет и не скользит, жирные пятна не собирает. Длинный надежный кабель в синтетической оплетке.
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь, всегда на ней сижу. очень привык к кнопке с двойным кликом.
Достоинства:
Комментарий:
Не первый раз беру. Достойная мышь.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая мышка из прошлого , всем советую . Качественно сделано.
Достоинства:
Комментарий:
удобная вещь, классика с детства
Достоинства:
Комментарий:
Легенда. Огонь. Её описывать не нужно. Если вы никогда тако не пользовались, то просто берите и пользуйтесь.
Достоинства:
Комментарий:
пока лучшая мышь, которую я смог для себя подобрать. нажатия четкие, нет лишних или пропущенных кликов, колесо прокрутки работает отлично. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, больше 10 лет пользуюсь мышами х7. Но у этой маркий корпус, но при этом хваткий
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление хорошее, в руке лежит удобно, не скользит. позже дополню, после длительного использования. спасибо за быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Проверил работает брал на запас пока еще продаются, bloody больше нет желания покупать, 1. цена слишком большая стала на них, по там получше, 2. Как они делают bloody что микрики нужно брать 2 вида и бывает что в продаже их трудно найти еще, в этой по крайне мере в старых стояли обычные и все одинаковые, надеюсь и в новых не поняли.
Достоинства:
Комментарий:
удобная в руки ,отличная мышь без всяких понтов - типа подсветки ,есть макросы -особенно тройной клик -читерская вещь.
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышка. когда-то давно была аналогичная, решил снова взять и не прогадал.
Достоинства:
Комментарий:
покупал в подарок, очень понравилась!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, надёжная, удобная и неприхотливая. Вторая X7 за 12 лет. Прошлую потерял, пришлось взять новую.
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат. в комплектации положили два комплекта запасных коньков. одну звезду отнял за корпус - он шероховатый. с одной стороны, для игр это круто (мышь не выскочит из ладони в неожиданный момент), однако на ощупь как язык у кошки.
Достоинства:
Комментарий:
Использую не в первый раз, всем доволен
Достоинства:
Комментарий:
работает, но остался осадочек
Достоинства:
Комментарий:
Моя самая любимая модель мышки, беру уже вторую такую. Чуть тяжелее стандартной и не для карликовой руки. Единственное, что бесит - кнопка переключения DPI сверху. Когда уже все сообразят, что её надо прятать куда-нибудь подальше, чтобы случайно не нажимать... Upd: действительно, претензия к кнопке у меня зря, ведь действительно, мышь программируемая, и можно отключить все ненужные режимы! Рекомендую, родное ПО называется Oscar Editor от a4tech. Нужная версия — 5-Mode Oscar Editor, 7 Keys Edition
Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь A4Tech V-Track F5 Black USB
Достоинства:
Комментарий:
лет пятнадцать такой мышью играю
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. Пользовался такой же много лет. После настройки в программе стала работать точно так же, как и старая, чувствительность в современной модели не изменилась. Внутри есть грузик, если хотите облегчить мышь, то его можно открутить, но возможно придется повозиться, чтобы собрать мышь обратно, так что смотрите сами
Достоинства:
Комментарий:
Настоящая легенда,среди мышек! Когда есть возможность,только её покупаю! Проверена временем и моим опытом в играх! Для меня она вне конкуренции! Успел её купить за 1399 рублей! Всё работает и быстро настроилось! Доволен,как слон!
Достоинства:
Комментарий:
О, это просто суперская мышь! Брал до этого, она долго прослужила
Достоинства:
Комментарий:
мышь отличная, но конечно покрытие на любителя. Будто наждачку держишь))
Достоинства:
Комментарий:
Третья такая мышь за 15 лет, на предыдущей начала глючить правая кнопка. Пытался перейти на другую конфигурацию от другого производителя и через месяц заказал вот эту. для меня самая удобная и оптимальная мышь именно X7.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает чётко. как написано в описании рекомендую брать!
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущая про работа лет 15, сдохла, взял такую же класс, не знаю кому как спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Всегда беру именно Х7, любой модификации и никогда не был разочарован. Особенно понравилась модификация с грузиками но подороже будет на порядок.
Достоинства:
Комментарий:
удобная лёгкая мышка с множеством надстроек и дополнительным кнопками
Достоинства:
Комментарий:
Что по цене?, эта мышь дешевле, чем на Яндекс маркете и ВБ ~ на 300₽ с копейками. Покупал по отзывам в замен той справа что с пауком (провод весь истлел, как деревянный стал). И разочаровался - она не много меньше по объему, хотя длина мм. на 5 меньше всего-то, но рука привыкла к старой мыши. И дело тут совсем не в играх, просто комфортней пальцам и посадке ладони. Сама новая мышка отличная, для средней руки.
Достоинства:
Комментарий:
лучшей пока ещё не придумали. !!!
Достоинства:
Комментарий:
Легендарная X7, актуальна и в наше время
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь с софтинкой для настроек. Одной такой уже давно пользуюсь, знал, что покупал. Удобная, с шероховатой поверхностью, благодаря чему в руке не потеет и не скользит, жирные пятна не собирает. Длинный надежный кабель в синтетической оплетке.
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышь, всегда на ней сижу. очень привык к кнопке с двойным кликом.
Достоинства:
Комментарий:
Не первый раз беру. Достойная мышь.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая мышка из прошлого , всем советую . Качественно сделано.
Достоинства:
Комментарий:
удобная вещь, классика с детства
Достоинства:
Комментарий:
Легенда. Огонь. Её описывать не нужно. Если вы никогда тако не пользовались, то просто берите и пользуйтесь.
Достоинства:
Комментарий:
пока лучшая мышь, которую я смог для себя подобрать. нажатия четкие, нет лишних или пропущенных кликов, колесо прокрутки работает отлично. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, больше 10 лет пользуюсь мышами х7. Но у этой маркий корпус, но при этом хваткий
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление хорошее, в руке лежит удобно, не скользит. позже дополню, после длительного использования. спасибо за быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Проверил работает брал на запас пока еще продаются, bloody больше нет желания покупать, 1. цена слишком большая стала на них, по там получше, 2. Как они делают bloody что микрики нужно брать 2 вида и бывает что в продаже их трудно найти еще, в этой по крайне мере в старых стояли обычные и все одинаковые, надеюсь и в новых не поняли.
Достоинства:
Комментарий:
удобная в руки ,отличная мышь без всяких понтов - типа подсветки ,есть макросы -особенно тройной клик -читерская вещь.
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышка. когда-то давно была аналогичная, решил снова взять и не прогадал.
Достоинства:
Комментарий:
покупал в подарок, очень понравилась!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь, надёжная, удобная и неприхотливая. Вторая X7 за 12 лет. Прошлую потерял, пришлось взять новую.
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат. в комплектации положили два комплекта запасных коньков. одну звезду отнял за корпус - он шероховатый. с одной стороны, для игр это круто (мышь не выскочит из ладони в неожиданный момент), однако на ощупь как язык у кошки.
Достоинства:
Комментарий:
Использую не в первый раз, всем доволен
Достоинства:
Комментарий:
работает, но остался осадочек
Достоинства:
Комментарий:
Моя самая любимая модель мышки, беру уже вторую такую. Чуть тяжелее стандартной и не для карликовой руки. Единственное, что бесит - кнопка переключения DPI сверху. Когда уже все сообразят, что её надо прятать куда-нибудь подальше, чтобы случайно не нажимать... Upd: действительно, претензия к кнопке у меня зря, ведь действительно, мышь программируемая, и можно отключить все ненужные режимы! Рекомендую, родное ПО называется Oscar Editor от a4tech. Нужная версия — 5-Mode Oscar Editor, 7 Keys Edition