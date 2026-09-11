Мышь A4Tech Fstyler FB35C Midnight Green
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB35C Midnight Green
Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35C поддерживает беспроводной режим Bluetooth и 2.4 Ггц через приемник USB. В комплект входит миниатюрный ресивер, который устанавливается в порт USB-A, а при ненадобности прячется в специальный отсек корпуса мыши. У модели реализована возможность одновременного соединения с 3 устройствами и быстрого переключения между ними, что позволяет использовать единственную мышь для управления ПК, планшетом и TV-приставкой. Установка программного обеспечения открывает возможности использования функций распознавания движений. Пользователь может связать до 16 жестов с определенными действиями, для их активации предусмотрены дополнительные кнопки. Источником питания является встроенный аккумулятор. Он заряжается при помощи кабеля USB-C, который входит в комплект, поэтому вам не придется запасаться батарейками. Мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB35C может работать в 4 режимах чувствительности датчика в зависимости от ваших предпочтений.
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