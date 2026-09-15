Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech WRL M240 SILENT W/USB BLACK 910-007078 LOGITECH
Мышь Logitech – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Эта стильная черная мышь предназначена для использования с ПК и обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной работы. Благодаря современному оптическому сенсору с разрешением 4000 dpi, она обеспечивает точное и плавное отслеживание практически на любой поверхности. Беспроводное подключение по Bluetooth позволяет избавиться от лишних проводов и обеспечивает свободу движений в радиусе до 10 метров. Для питания мыши достаточно всего одной батарейки типа АА, что делает ее энергоэффективной и удобной в использовании. Мышь Logitech сочетает в себе элегантный дизайн, высокую функциональность и надежность, что делает ее незаменимым помощником в повседневной работе и развлечениях.
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Теги товара: С bluetooth
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
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