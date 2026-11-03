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Мышь Гарнизон GM-115 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Гарнизон GM-115 Black

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Мышь Гарнизон GM-115 Black - фото 1
Мышь Гарнизон GM-115 Black - фото 2
Мышь Гарнизон GM-115 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Гарнизон GM-115 Black - фото 1
  • Мышь Гарнизон GM-115 Black - фото 2
  • Мышь Гарнизон GM-115 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
280 руб.  610 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654428
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Гарнизон GM-115 Black
280 руб. -54%
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Гарнизон GM-115 Black

Классическая проводная компьютерная мышьГарнизон GM-115 с покрытием из черного матового пластика, которая подойдет для домашнего пользования, работы в офисе и даже для игр. Очень удобная форма, разработанная для длительной работы за компьютером, не напрягает руку. Не требует ни специального разъема, ни адаптера и подключается через обычный USB-кабель, поэтому она подойдет как пользователям персонального компьютера, так и владельцам ноутбуков. Мышь универсальная: использовать её можно как левой, так и правой рукой с одинаковым удобством.

Отзывы о товаре Мышь Гарнизон GM-115 Black




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Классическая проводная компьютерная мышьГарнизон GM-115 с покрытием из черного матового пластика, которая подойдет для домашнего пользования, работы в офисе и даже для игр. Очень удобная форма, разработанная для длительной работы за компьютером, не напрягает руку. Не требует ни специального разъема, ни адаптера и подключается через обычный USB-кабель, поэтому она подойдет как пользователям персонального компьютера, так и владельцам ноутбуков. Мышь универсальная: использовать её можно как левой, так и правой рукой с одинаковым удобством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Гарнизон GM-115 Black - по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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