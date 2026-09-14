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Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678)

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Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678) - фото 2
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678) - фото 3
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678) - фото 4
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678) - фото 5
Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678) - фото 1
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678) - фото 2
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678) - фото 3
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678) - фото 4
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678) - фото 5
  • Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727602
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х4
Вес, г.
240

Описание товара Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678)

Мышь Lenovo — это универсальное решение для пользователей, которые ценят комфорт и надежность в использовании. Выполненная в стильном сером цвете, она станет отличным дополнением к любому рабочему месту. Эта мышь подходит для использования как правой, так и левой рукой, что обеспечивает ее универсальность и удобство для всех пользователей. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь Lenovo обеспечивает точное и плавное управление курсором, что делает ее идеальной для повседневных задач. Беспроводное подключение по радиоканалу с радиусом действия до 10 метров дарит свободу перемещения без лишних проводов на рабочем столе, а надежный сигнал обеспечивает стабильную связь без прерываний. Питается данная модель от одной батарейки типа АА, что делает ее энергоэффективной и экономичной в использовании. С весом всего 56 граммов, мышь легка и удобна для переноски, что особенно актуально для людей, часто работающих в пути. Мышь Lenovo — это надежный и стильный аксессуар для вашего компьютера, обеспечивающий комфортную работу в любых условиях.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
2
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Lenovo — это универсальное решение для пользователей, которые ценят комфорт и надежность в использовании. Выполненная в стильном сером цвете, она станет отличным дополнением к любому рабочему месту. Эта мышь подходит для использования как правой, так и левой рукой, что обеспечивает ее универсальность и удобство для всех пользователей. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь Lenovo обеспечивает точное и плавное управление курсором, что делает ее идеальной для повседневных задач. Беспроводное подключение по радиоканалу с радиусом действия до 10 метров дарит свободу перемещения без лишних проводов на рабочем столе, а надежный сигнал обеспечивает стабильную связь без прерываний. Питается данная модель от одной батарейки типа АА, что делает ее энергоэффективной и экономичной в использовании. С весом всего 56 граммов, мышь легка и удобна для переноски, что особенно актуально для людей, часто работающих в пути. Мышь Lenovo — это надежный и стильный аксессуар для вашего компьютера, обеспечивающий комфортную работу в любых условиях.
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Отзывы


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