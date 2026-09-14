Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Lenovo 300 Wireless Compact серый (GY51L15678)
Мышь Lenovo — это универсальное решение для пользователей, которые ценят комфорт и надежность в использовании. Выполненная в стильном сером цвете, она станет отличным дополнением к любому рабочему месту. Эта мышь подходит для использования как правой, так и левой рукой, что обеспечивает ее универсальность и удобство для всех пользователей. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь Lenovo обеспечивает точное и плавное управление курсором, что делает ее идеальной для повседневных задач. Беспроводное подключение по радиоканалу с радиусом действия до 10 метров дарит свободу перемещения без лишних проводов на рабочем столе, а надежный сигнал обеспечивает стабильную связь без прерываний. Питается данная модель от одной батарейки типа АА, что делает ее энергоэффективной и экономичной в использовании. С весом всего 56 граммов, мышь легка и удобна для переноски, что особенно актуально для людей, часто работающих в пути. Мышь Lenovo — это надежный и стильный аксессуар для вашего компьютера, обеспечивающий комфортную работу в любых условиях.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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