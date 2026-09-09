Мышь A4Tech Bloody V8 Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody V8 Black USB
Проводная мышь A4Tech Bloody V8 – игровая модель с широким набором возможностей и креативным дизайном. Стильный корпус под правую и левую руку изготовлен из черного пластика с матовым Soft-touch покрытием. Подключается с помощью кабеля с оплеткой через интерфейс USB, длина провода составляет 1.8 м. Габариты 82х42x123 мм и вес 140 г делают мышь удобной в использовании, а металлические ножки легко и комфортно скользят по поверхности. Для более точного управления предусмотрены 8 кнопок (включая колесико), 5 из которых являются программируемые.A4Tech Bloody V8 оснащена светодиодным датчиком с максимальным разрешением до 3200 dpi и режимом работы от 200 до 3200 dpi, частота опроса – 1000 Гц. Особенностью манипулятора является встроенная память и возможность использования на любых поверхностях.В стандартную комплектацию входит необходимая для пользователя документация и запасные ножки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитМышь Logitech G102 Lightsync RGB Blue (910-005810)
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитМышь Logitech M330 Silent Plus Black USB
-
В наличииЦена 1 310 руб. 2 000 руб.328 руб. в СплитМышь Logitech G102 LIGHTSYNC BLACK (910-005823)
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитМышь Logitech M240 SILENT - OFF WHITE (910-007120)
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитМышь Logitech G102 LIGHTSYNC Black (910-005808)
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитМышь Logitech Pebble M350 белый (910-005541)
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитМышь A4Tech Fstyler FB10C белый/серый
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech Pebble M350 Pink (910-005575)
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитМышь MSI Clutch GM11 черный
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитМышь Defender MIRAGE PRO GAMING BLACK (71432)
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, white (910-005716)
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M350 Pebble Mouse, black (910-005718)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: A4Tech Bloody
Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody V8 Black USB