Мышь Sven RX-G970 (SV-016401)
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%1 160 руб. 1 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495878
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
250
Описание товара Мышь Sven RX-G970 (SV-016401)
Специализированное программное обеспечение позволяет гибко настраивать функции кнопок и создавать макросы для эффективного реагирования на игровые события. Сделать манипулятор по-настоящему уникальным и создать неповторимую игровую атмосферу поможет RGB-подсветка, которая обеспечивает 16,8 млн цветов на выбор. Кнопки навигации «Вперед» и «Назад» помогут как в играх, так и при повседневном использовании ПК для работы или учебы.
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Специализированное программное обеспечение позволяет гибко настраивать функции кнопок и создавать макросы для эффективного реагирования на игровые события. Сделать манипулятор по-настоящему уникальным и создать неповторимую игровую атмосферу поможет RGB-подсветка, которая обеспечивает 16,8 млн цветов на выбор. Кнопки навигации «Вперед» и «Назад» помогут как в играх, так и при повседневном использовании ПК для работы или учебы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Sven RX-G970 (SV-016401) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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