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Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK)

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Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 1
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 9
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 10
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 11
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 12
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 13
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 14
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 1
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 9
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 10
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 11
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 12
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 13
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 14
  • Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727444
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK)
1 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
140

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK)

A4Tech представляет универсальную беспроводную мышь, идеально подходящую как для правшей, так и для левшей. Эта высококачественная модель выполнена в стильном черном цвете и обладает рядом впечатляющих характеристик. Благодаря радиусу действия беспроводной связи до 10 метров и подключению через Bluetooth, мышь обеспечивает удобство и свободу перемещения без ограничивающих проводов. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi гарантирует высокую точность и плавность перемещения курсора, что делает эту мышь идеальной для работы и развлечений. Универсальный дизайн позволяет использовать ее для различных задач, будь то офисная работа или игры. Одним из ключевых преимуществ является встроенный аккумулятор, который обеспечивает длительное время работы, снижая необходимость частой замены батарей. Компактный и легкий корпус весом всего 86 граммов делает мышь удобной для длительного использования и транспортировки. Этот продукт от A4Tech сочетает в себе передовые технологии и надежность, предлагая идеальное решение для пользователей, которые ценят качество и комфорт.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
A4Tech представляет универсальную беспроводную мышь, идеально подходящую как для правшей, так и для левшей. Эта высококачественная модель выполнена в стильном черном цвете и обладает рядом впечатляющих характеристик. Благодаря радиусу действия беспроводной связи до 10 метров и подключению через Bluetooth, мышь обеспечивает удобство и свободу перемещения без ограничивающих проводов. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi гарантирует высокую точность и плавность перемещения курсора, что делает эту мышь идеальной для работы и развлечений. Универсальный дизайн позволяет использовать ее для различных задач, будь то офисная работа или игры. Одним из ключевых преимуществ является встроенный аккумулятор, который обеспечивает длительное время работы, снижая необходимость частой замены батарей. Компактный и легкий корпус весом всего 86 граммов делает мышь удобной для длительного использования и транспортировки. Этот продукт от A4Tech сочетает в себе передовые технологии и надежность, предлагая идеальное решение для пользователей, которые ценят качество и комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK) - по цене 1190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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