Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK)
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FB10C черный (FB10C STONE BLACK)
A4Tech представляет универсальную беспроводную мышь, идеально подходящую как для правшей, так и для левшей. Эта высококачественная модель выполнена в стильном черном цвете и обладает рядом впечатляющих характеристик. Благодаря радиусу действия беспроводной связи до 10 метров и подключению через Bluetooth, мышь обеспечивает удобство и свободу перемещения без ограничивающих проводов. Оптический сенсор с разрешением 2000 dpi гарантирует высокую точность и плавность перемещения курсора, что делает эту мышь идеальной для работы и развлечений. Универсальный дизайн позволяет использовать ее для различных задач, будь то офисная работа или игры. Одним из ключевых преимуществ является встроенный аккумулятор, который обеспечивает длительное время работы, снижая необходимость частой замены батарей. Компактный и легкий корпус весом всего 86 граммов делает мышь удобной для длительного использования и транспортировки. Этот продукт от A4Tech сочетает в себе передовые технологии и надежность, предлагая идеальное решение для пользователей, которые ценят качество и комфорт.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей, для дизайнеров
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